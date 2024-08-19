  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ризнык: После поражения от Полесья были немножко подбиты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ризнык: После поражения от Полесья были немножко подбиты

Премьер-лига
Обновлено

Кипер Шахтера – о победе над дебютантом УПЛ

Ризнык: После поражения от Полесья были немножко подбиты

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Дмитрий Ризнык прокомментировал итог матча 3-го тура.

“После поражения от “Полесья” были немного подбиты. Но сейчас была очень важная игра, потому что нужна была только победа, как и всегда.

Поэтому хорошо, что мы выиграли, но тяжелая была сегодня игра. "Левый Берег" очень хорошо стоял в обороне, было трудно их вскрыть. Но забили мяч и сдержали результат, поэтому с хорошим настроением готовимся на дальнейшие игры.

Мы их разбирали. Да, мы знали, что у них большинство атак начинаются длинной передачей, поэтому была работа. Но сзади – на ноль, потому хорошо сработали в обороне”, – подчеркнул вратарь.

Дмитрий провел в составе "горняков" 30-й поединок в чемпионате.

По теме
yellow-arrow
Механив – о поражении от Шахтера: Ничья для нас была бы положительным результатом. Такие игры гораздо лучше играть
yellow-arrow
Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
yellow-arrow
Сикан: Соперник плотно играл в обороне, не давал разбежаться. Хотел бы извиниться перед игроками Левого Берега
Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости