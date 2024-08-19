Ризнык: После поражения от Полесья были немножко подбиты

Дмитрий Ризнык прокомментировал итог матча 3-го тура.

“После поражения от “Полесья” были немного подбиты. Но сейчас была очень важная игра, потому что нужна была только победа, как и всегда.

Поэтому хорошо, что мы выиграли, но тяжелая была сегодня игра. "Левый Берег" очень хорошо стоял в обороне, было трудно их вскрыть. Но забили мяч и сдержали результат, поэтому с хорошим настроением готовимся на дальнейшие игры.

Мы их разбирали. Да, мы знали, что у них большинство атак начинаются длинной передачей, поэтому была работа. Но сзади – на ноль, потому хорошо сработали в обороне”, – подчеркнул вратарь.