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Ризнык: После поражения от Полесья были немножко подбиты
Кипер Шахтера – о победе над дебютантом УПЛ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Дмитрий Ризнык прокомментировал итог матча 3-го тура.
“После поражения от “Полесья” были немного подбиты. Но сейчас была очень важная игра, потому что нужна была только победа, как и всегда.
Поэтому хорошо, что мы выиграли, но тяжелая была сегодня игра. "Левый Берег" очень хорошо стоял в обороне, было трудно их вскрыть. Но забили мяч и сдержали результат, поэтому с хорошим настроением готовимся на дальнейшие игры.
Мы их разбирали. Да, мы знали, что у них большинство атак начинаются длинной передачей, поэтому была работа. Но сзади – на ноль, потому хорошо сработали в обороне”, – подчеркнул вратарь.
Дмитрий провел в составе "горняков" 30-й поединок в чемпионате.
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