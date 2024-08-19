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Механив – о поражении от Шахтера: Ничья для нас была бы положительным результатом. Такие игры гораздо лучше играть
Кипер Левого Берега доволен своей командой
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Вратарь дебютанта чемпионата поделился впечатлениями от встречи с "Шахтером".
"Первый сезон в УПЛ и уже с таким достойным соперником, чемпионы Украины, и мы боролись до последней секунды, можно сказать. Я считаю, что действительно очень достойная игра от нашей команды, серьезное сопротивление.
Конечно, ничья для нас была бы положительным результатом. Но будем работать дальше, я считаю, что наши победы еще впереди. Такие игры даже лучше, когда ты постоянно в игре, постоянно напряжение на ваши ворота. Такие игры даже гораздо лучше играть, чем просто стоять смотреть футбол".
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"Нам выпал такой второй шанс, выпал турнир [четырех], и мы его не потеряли. Ну а сейчас нужно перестроиться из Первой лиги на более высокий уровень. Будем работать и пытаться набирать свои очки”, – сказал вратарь.
Максим присоединился к столичной команде в феврале, когда покинул тернопольскую "Ниву".
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