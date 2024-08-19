Механив – о поражении от Шахтера: Ничья для нас была бы положительным результатом. Такие игры гораздо лучше играть

Вратарь дебютанта чемпионата поделился впечатлениями от встречи с "Шахтером".

"Первый сезон в УПЛ и уже с таким достойным соперником, чемпионы Украины, и мы боролись до последней секунды, можно сказать. Я считаю, что действительно очень достойная игра от нашей команды, серьезное сопротивление.

Конечно, ничья для нас была бы положительным результатом. Но будем работать дальше, я считаю, что наши победы еще впереди. Такие игры даже лучше, когда ты постоянно в игре, постоянно напряжение на ваши ворота. Такие игры даже гораздо лучше играть, чем просто стоять смотреть футбол".