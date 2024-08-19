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Карраско: Момо будет для нас очень хорошим усилением
Наставник ЛНЗ – о волевой победе над Рухом
Фото: ФК ЛНЗ
Андрес Карраско прокомментировал результат встречи с львовским коллективом.
“У нас была очень хорошая реакция после того, как мы упустили. Игра была ровная, у обеих команд были моменты. Я очень горжусь командой, что они не опустили руки, продолжили давить. Мы сражались до конца и благодаря этому одержали победу".
"У Эйнела Соареша была операция на этой неделе. Это то, что мы должны принять и идти дальше. В последней игре мы должны его заменить и ему сделали операцию после этого. Мы хотим посвятить эту победу ему. Фрэнсис Момо будет для нас очень хорошим усилением.
У нас еще нет информации о травме Марка Ассинора. Он пройдет обследование, чтобы лучше понять, что случилось. Но надеемся, что это не очень тяжелая травма, потому что он нам очень нужен”, – рассказал испанец.
В следующий понедельник ЛНЗ будет принимать "Карпаты".
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