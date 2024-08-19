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Пономарев – об отсутствии качественной ротации: Украинские клубы столкнулись с этим в еврокубках и мы видели, что из этого вышло
Наставник Руха подчеркнул важность глубины состава
fcrukh.com
Виталий Пономарев – о ходе событий матча с ЛНЗ и кадровых нюансах.
“У нас не все выходило на поле, хотя нам удалось забить гол во втором тайме и открыть счет в матче. В общем, игра была равной. У нас было еще несколько моментов, но в то же время допускали много ошибок в защите. Все голы, которые пропустила команда – следствие грубых ошибок.
Мы знали, что оборона ЛНЗ будет играть высоко, поэтому пытались воспользоваться этим. Нам удавалось создавать моменты и хоть Краснопир попадал в офсайд, команда понимала, что мы можем использовать такие возможности. После прострела Квасницы Притула мог забивать и счет тогда становился бы 2:0".
"Ключевую роль в результате сыграла психология игроков. Мы пропустили и ЛНЗ начал играть с позиции силы. Наша молодежь еще не столь психологически устойчива, чтобы не учитывать такие моменты.
Я бы не хотел говорить, что на результат повлияло отсутствие травмированных и заболевших игроков. Молодым футболистам нужно время и им тяжело стабильно играть в течение всего сезона.
У нас задача – побеждать в каждом матче. Если говорить о еврокубках, то на сегодняшний день мы не готовы к ним. Для этого нужно иметь два равноценных состава, чтобы проводить качественную ротацию. Украинские клубы сейчас столкнулись с этими проблемами в еврокубках, и мы видели, что из этого вышло”, – заявил тренер.
В ближайшее воскресенье "Рух" будет принимать "Зарю".
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