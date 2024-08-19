Квасница: Команда сыграла неудачно. Кадровая ситуация частично повлияла

Футболист "Руха" Илья Квасница был немногословен.

"Команда сыграла неудачно. Нам не удалось взять очки в Черкассах, хотя мы этого хотели.

Возможно, в конце игры не хватило сил. Тогда начали появляться зоны за спиной защитников и ЛНЗ удачно этим воспользовалось.

Кадровая ситуация отчасти повлияла на результат. Первый пропущенный гол также негативно повлиял на психологическое состояние команды”, – отметил нападающий.