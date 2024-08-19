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Квасница: Команда сыграла неудачно. Кадровая ситуация частично повлияла

Премьер-лига

Автор гола в ворота ЛНЗ коротко высказался после матча

Квасница: Команда сыграла неудачно. Кадровая ситуация частично повлияла

Фото: Рух

Новина українською

Футболист "Руха" Илья Квасница был немногословен.

"Команда сыграла неудачно. Нам не удалось взять очки в Черкассах, хотя мы этого хотели.

Возможно, в конце игры не хватило сил. Тогда начали появляться зоны за спиной защитников и ЛНЗ удачно этим воспользовалось.

Кадровая ситуация отчасти повлияла на результат. Первый пропущенный гол также негативно повлиял на психологическое состояние команды”, – отметил нападающий.

Илья забил 10-й гол в УПЛ. С учетом прошлого сезона у Квасницы 16 результативных действий в 32 встречах чемпионата.

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Рух (Львов) Илья Квасница
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Источник:
Офіційний сайт ФК "Рух"
Опубликовал: Александр Симченко
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