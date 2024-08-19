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Хавбек Динамо: Мне понравилось, как играют Карпаты
Александр Андриевский рассказал о матче против львовского клуба
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский прокомментировал победу над "Карпатами" в матче 3-го тура УПЛ.
- Насколько тяжелой была игра против "Карпат"?
- Трудно было только тем, что мы пропустили гол уже на первой минуте. В целом игра давалась, мы создавали моменты для голов.
- Морально было трудно по сути начинать игру при счете 0:1?
- Морально - да, только начали игру и уже проигрываем 0:1. К тому же погода внесла свои коррективы, было очень жарко.
- О ротации в составе знали заранее?
- Тренер всегда говорит, чтобы все готовились, потому что у нас много матчей - еврокубки, чемпионат Украины. Поэтому мы знали, что будет какая-то ротация.
- Трудно ли играть постоянно на выезде?
- На выезде всегда труднее играть, чем дома. Но сейчас идут насыщенные еврокубковые матчи, и нам, конечно, легче добираться до того же Львова, чем в Киев. Сейчас это удобно.
- Удивил ли чем-то новичок УПЛ, "Карпаты"?
- Мне понравилось, как они играют - комбинационный футбол, игра вперед.
- При счете 2:1 стало легче играть?
- Наоборот, "Карпаты" понемногу перехватили инициативу, и некоторое время было трудно. Не скажу, что они имели какие-то супермоменты, но нагнетали.
- Уже в среду матч против "Зальцбурга". Уже думаете об этом матче?
- Это суперкоманда, которая каждый год играет в групповом этапе Лиги чемпионов, поэтому мы настраиваемся на тяжелую игру, - сказал Андриевский.
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