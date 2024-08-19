Хавбек Динамо: Мне понравилось, как играют Карпаты

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский прокомментировал победу над "Карпатами" в матче 3-го тура УПЛ.

- Насколько тяжелой была игра против "Карпат"?

- Трудно было только тем, что мы пропустили гол уже на первой минуте. В целом игра давалась, мы создавали моменты для голов.

- Морально было трудно по сути начинать игру при счете 0:1?

- Морально - да, только начали игру и уже проигрываем 0:1. К тому же погода внесла свои коррективы, было очень жарко.

- О ротации в составе знали заранее?

- Тренер всегда говорит, чтобы все готовились, потому что у нас много матчей - еврокубки, чемпионат Украины. Поэтому мы знали, что будет какая-то ротация.

- Трудно ли играть постоянно на выезде?

- На выезде всегда труднее играть, чем дома. Но сейчас идут насыщенные еврокубковые матчи, и нам, конечно, легче добираться до того же Львова, чем в Киев. Сейчас это удобно.

- Удивил ли чем-то новичок УПЛ, "Карпаты"?

- Мне понравилось, как они играют - комбинационный футбол, игра вперед.

- При счете 2:1 стало легче играть?

- Наоборот, "Карпаты" понемногу перехватили инициативу, и некоторое время было трудно. Не скажу, что они имели какие-то супермоменты, но нагнетали.

- Уже в среду матч против "Зальцбурга". Уже думаете об этом матче?

- Это суперкоманда, которая каждый год играет в групповом этапе Лиги чемпионов, поэтому мы настраиваемся на тяжелую игру, - сказал Андриевский.