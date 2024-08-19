Пушич: Считаю, что мы могли забить больше, чем один гол

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу над "Левым Берегом" (1:0) в рамках 3-го тура УПЛ.

- Конечно, главной целью в футболе остаются победы и получение трех очков, и сегодня нам удалось этой цели достичь. Игра проходила по довольно сложному сценарию, особенно в начале - в первой половине. И, конечно, мы ожидали, что наш оппонент будет довольно сложным и неуступчивым, что вы могли увидеть на поле. Однако я максимально доволен тем, как моя команда отработала.

Особенно доволен тем, как мы сыграли во втором тайме, как мы смогли корректировать некоторые неточности. Еще раз отмечу, что игра проходила по несколько сложному сценарию, однако несмотря на это все мы смогли создать достаточно моментов, особенно во второй половине встречи, и считаю, что мы могли забить больше, чем один гол. Соперник создал, по факту, один момент, который пришел после наших индивидуальных ошибок. Тем не менее хочу похвалить свою команду за старания, за продемонстрированный уровень. Продолжаем работать и готовиться к следующим поединкам.

- Прежде всего поздравляю вас с днем рождения. А вопрос такой: вы сказали, что в первом тайме соперник был неуступчивым, а что именно не получалось до перерыва?

- Спасибо за поздравления! Я склонен считать, что в первом тайме мы несколько медленно работали с мячом и в целом медленно осуществляли все атакующие действия. Нам удалось исправить это во второй половине встречи, и, как вы могли заметить, впоследствии это переросло в значительно большее количество моментов. Вообще в такой игре достаточно реализовать один момент, и тогда, как вы знаете, соперник может раскрываться, а у нас появляется гораздо больше свободного пространства. Конечно, сегодня было сложно играть из-за стилистики нашего оппонента - из-за их низкого блока и плотного нахождения игроков на поле. Это тоже несколько сковывало наш привычный стиль игры. Как я отметил ранее, в первом тайме нам не хватало скорости и реакции на события, происходившие на поле, однако я искренне рад, что моя команда сумела исправить это положение уже во втором тайме.

Еще раз отмечу, что после перерыва мы значительно улучшили наш стиль, особенно в поиске свободного пространства и в большей раскованности игры. Как я всегда говорю своей команде: трудности куют победителей. Это означает, что каждый раз, когда сталкиваемся с какими-то непростыми ситуациями, мы буквально закаляемся. И сегодня мы имели очередную прекрасную возможность вырасти и закалиться - и как команда, и каждый лично как профессионал. Поэтому я хочу искренне похвалить свою команду за ту отдачу и за тот уровень игры и личное улучшение, которые они продемонстрировали.

- Можно ли назвать лучшим подарком ко дню рождения победу?

- Да, конечно, могу сказать, что это лучший подарок для меня. Я очень рад этой победе и рад, что команда показала характер, билась на поле и выиграла. Буду наслаждаться этим подарком, - сказал Пушич.