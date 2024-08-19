  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Судаков - о капитанстве в Шахтере: Все в жизни возможно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков - о капитанстве в Шахтере: Все в жизни возможно

Премьер-лига

Судаков прокомментировал свой дебют в качестве капитана

Судаков - о капитанстве в Шахтере: Все в жизни возможно

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков в матче с "Левым Берегом" (1:0) вышел на поле с капитанской повязкой, а после окончания встречи поделился впечатлениями от новой роли.

"2012 год, этот мальчик мечтает играть за донецкий "Шахтер"... 2024 год, этот парень выходит с капитанской повязкой за донецкий "Шахтер"!

Мечтайте, работайте, верьте. Ведь мечтать не вредно. Мечтать так важно. Все в жизни возможно!", - написал Судаков в своем Instagram.

По теме
yellow-arrow
Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
yellow-arrow
Пасич: С новым тренером ЛНЗ мы больше заточены на атаку
yellow-arrow
Игрок Левого Берега: Мы дебютанты, будем набивать шишки и дальше игра все покажет
Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости