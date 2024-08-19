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Судаков - о капитанстве в Шахтере: Все в жизни возможно
Судаков прокомментировал свой дебют в качестве капитана
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков в матче с "Левым Берегом" (1:0) вышел на поле с капитанской повязкой, а после окончания встречи поделился впечатлениями от новой роли.
"2012 год, этот мальчик мечтает играть за донецкий "Шахтер"... 2024 год, этот парень выходит с капитанской повязкой за донецкий "Шахтер"!
Мечтайте, работайте, верьте. Ведь мечтать не вредно. Мечтать так важно. Все в жизни возможно!", - написал Судаков в своем Instagram.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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