Игрок Левого Берега: Мы дебютанты, будем набивать шишки и дальше игра все покажет

Полузащитник "Левого Берега" Иван Когут прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) в 3-м туре УПЛ.

"Сыграли достойно, отдали все силы. Будем восстанавливаться, отдохнем и будем двигаться дальше. Да, мы пока не забивали на элитном уровне, мы дебютанты, будем набивать шишки и дальше игра все покажет.

Я бы не сказал, что у нас есть опасения перед соперниками, все с этим хорошо. Нам тренер еще скажет по этому матчу собственные замечания, но, считаю, что мы выполнили установку на игру", - сказал Когут.