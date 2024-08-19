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Игрок Левого Берега: Мы дебютанты, будем набивать шишки и дальше игра все покажет

Премьер-лига

Иван Когут - о поражении от "Шахтера" (0:1)

Игрок Левого Берега: Мы дебютанты, будем набивать шишки и дальше игра все покажет

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Левого Берега" Иван Когут прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) в 3-м туре УПЛ.

"Сыграли достойно, отдали все силы. Будем восстанавливаться, отдохнем и будем двигаться дальше. Да, мы пока не забивали на элитном уровне, мы дебютанты, будем набивать шишки и дальше игра все покажет.

Я бы не сказал, что у нас есть опасения перед соперниками, все с этим хорошо. Нам тренер еще скажет по этому матчу собственные замечания, но, считаю, что мы выполнили установку на игру", - сказал Когут.

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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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