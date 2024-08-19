Мирошниченко: Проиграли Динамо 1:3, но дали бой

Защитник "Карпат" Денис Мирошниченко поделился мыслями после поражения от "Динамо" (1:3) в 3-м туре УПЛ.

- Несмотря на поражение, я считаю, что "Карпаты" с каждым матчем прибавляют. Радует, что мы сумели дать бой гранду украинского футбола, с другой стороны, где-то обидно, что при счете 1:2 не использовали свои моменты.

- Соперничество "Карпат" с "Динамо" напоминало катание на качелях.

- Видимо, еще не хватает сил все 90 минут проводить, как говорится, на одном дыхании. Все же, не надо забывать, что "Карпаты" только вышли в элиту, начало сезона, сменился рулевой, появилась большая группа новобранцев, которым нужна адаптация, как и время для полного взаимопонимания всей команде. К тому же, игроки еще находятся не в одинаковых кондициях.

- Одним из новичков "Карпат" стал ты, но для тебя Львов - почти родной город.

- У меня - отдельная история. В свое время я провел во Львове шесть сезонов, именно здесь проходило мое становление, как футболиста. Конечно, я очень благодарен за все львовскому клубу. Всегда чувствовал поддержку местных болельщиков. И после возвращения во Львов почувствовал, что отношение ко мне фанов не изменилось. Приятно и это придает сил. Поэтому мне, действительно, времени для адаптации не требовалось, но с другой стороны, следовало доказывать, что я в "Карпатах" чужого места не занимаю. В "Карпатах" нет неприкасаемых.

- Вы не слишком рано забили гол в ворота "Динамо"? Ведь потом пришлось долго обороняться.

- Что сейчас загадывать, имеем то, что имеем. Так уж сложились пазлы. Видимо, нам действительно, не хватало смелости после того, как открыли счет, слишком много позволяли сопернику у своих владений. Не исключаю, что где-то и не повезло, вспоминая гол Пихаленка после рикошета. Хотя то, что гости создали больше угроз - факт. Лучше киевляне пользовались и нашими ошибками, когда вышли вперед и в эпизоде с назначением пенальти на Ярмоленко.

- Как вам действия киевлян в этом матче?

- Мне где-то некорректно давать оценку действиям киевлян. Поэтому лучше буду говорить о "Карпатах". Пропустив во второй раз, ситуация заставляла нас прибавить обороты. При поддержке болельщиков это удалось сделать. На пользу пошли и замены. Еще надо пересмотреть эпизод, не тянуло ли падение Очеретько в штрафной площадке на назначение пенальти в ворота гостей, обидно, что не забил с выгодной позиции Стенио. Еще есть над чем работать, но, убежден, что мы действуем все слаженнее.

- Тогда напоследок, о чем вы так живо разговаривали с Ярмоленко сразу после финального свистка?

- Мы давние знакомые, ведь наши пути неоднократно пересекались. Поделились последними новостями, обменялись пожеланиями. Очень хочется, чтобы динамовцы как можно дольше продержались в Лиге чемпионов, а у "Карпат" - свои планы. Надо завоевывать лидирующие позиции на внутренней арене, - сказал Мирошниченко.