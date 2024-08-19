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Вингер Шахтера перейдет в ЛНЗ – Источник

Премьер-лига

Сейчас он выступает в аренде за "Колос"

Вингер Шахтера перейдет в ЛНЗ – Источник

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ЛНЗ" в ближайшее время завершит подписание полузащитника "Шахтера" Дмитрия Топалова. Об этом сообщает украинский журналист Владимир Зверов.

Подробности перехода не отмечаются.

Добавим, что с января 2024 года Топалов выступает на правах аренды за "Колос". Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца 2024 года.

Договор 26-летнего Топалова с "Шахтером" действителен до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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Источник:
Звєров ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
19.08.2024 в 11:48
Не знають куди приткнути "таланта"...
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.08.2024 в 11:48
Не знають куди приткнути "таланта"...
Ответить
0
0

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