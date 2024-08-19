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Вингер Шахтера перейдет в ЛНЗ – Источник
Сейчас он выступает в аренде за "Колос"
Getty Images/Global Images Ukraine
"ЛНЗ" в ближайшее время завершит подписание полузащитника "Шахтера" Дмитрия Топалова. Об этом сообщает украинский журналист Владимир Зверов.
Подробности перехода не отмечаются.
Добавим, что с января 2024 года Топалов выступает на правах аренды за "Колос". Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца 2024 года.
Договор 26-летнего Топалова с "Шахтером" действителен до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.
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Просто Квашин (Харків)
19.08.2024 в 11:48
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