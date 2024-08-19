Конопля объяснил, почему матч с Левым Берегом выдался тяжелым для Шахтера

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал победу над "Левым Берегом" (1:0) в матче 3-го тура УПЛ.

— Как команда провела неделю после поражения от житомирского "Полесья"?

— Она была сложной для нас. Больше всего это касалось нашего психологического состояния. Физически нам было несложно восстановиться, а вот психологически, через матч с "Левым Берегом" нам нужно было вернуть себе уверенность в своих силах. Вспоминая игру с "Полесьем" – она была сложной для нас.

— На мой взгляд, первый тайм поединка с "Левым Берегом" не удался "Шахтеру". Ты согласишься с этим утверждением?

— Да, соглашусь. Было тяжело – это вопрос нашей психологической уверенности. Это и мешало нам создавать моменты у ворот противника. Боязнь ошибиться для нас и не позволяла нам создавать остроту у ворот хозяев в первом тайме. Плюс "Левый Берег" хорошо сопротивлялся: они мало что дали нам возможность создать у их ворот. Они могут быть довольны своей игрой, и, наверное, они практически справились со своей задачей.

— Игра до гола была?

— Да, до забитого нами гола. В конце у нас уже было не так много сил, чтобы сделать рывок и забить второй гол. Важнее было для нас – сохранить счет.

— Почему не играл Николай Матвиенко?

— У него что-то с пищеварением.

— Расскажи о новом защитнике команды – 24-летнем Бартоле Франьиче?

— Поздравляю его с дебютом в нашей команде. Вначале поединка и ему не хватало уверенности в собственных силах, но потом он включился в игру. Мы ему помогли.

— Последний год он играл в немецкой Бундеслиге. Виден его класс?

— Да, конечно. Бартол – достаточно опытный футболист, у него нет горячки, нет паники.

— Георгия Судакова часто били по ногам в матче с "Левым Берегом". Он живой, с ним все нормально после финального свистка?

— Судаков — железный футболист. Вы видели его бабайки (мышцы на ногах – прим.)? Поболит чуть и перестанет.

— Он впервые вышел на поле с капитанской повязкой?

— На сборах он уже выходит на поле в статусе капитана, а в официальных матчах – наверно, впервые, - сказал Конопля.