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Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1

Премьер-лига

Горняки дожали соперника во втором тайме

Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Не сказать, что "Левый Берег" был близок к сенсации. И все же проблемы для фаворита дебютант УПЛ создавал. "Шахтер" не забил в первом тайме, но во втором добился своего благодаря настойчивости Даниила Сикана. Как итог – тяжелая победа 1:0.

На матче побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Лучшие снимки в ее исполнении – ниже в галерее.

Фотогалерея

Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 1Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 2Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 3Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 4Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 5Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 6Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 7Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 8Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 9Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 10Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 1Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 2Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 3Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 4Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 5Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 6Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 7Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 8Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 9Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 10Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 1Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 2Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 3Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 4Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 5Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 6Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 7Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 8Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 9Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 10Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 1Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 2Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 3Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 4Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 5Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 6Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 7Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 8Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 9Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 10Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 1Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 2Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 3Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 4Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 5Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 6Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 7Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 8Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 9Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 11Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 1Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 2Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 3Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 4Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 5Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1 - фото 6
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