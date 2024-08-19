Без сенсации, но с трудностями. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Шахтер 0:1

Не сказать, что "Левый Берег" был близок к сенсации. И все же проблемы для фаворита дебютант УПЛ создавал. "Шахтер" не забил в первом тайме, но во втором добился своего благодаря настойчивости Даниила Сикана. Как итог – тяжелая победа 1:0.

На матче побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Лучшие снимки в ее исполнении – ниже в галерее.

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