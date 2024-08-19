Драмбаев: Победа над Вересом - это хорошие эмоции перед Бетисом

Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев поделился мыслями о победе в выездном матче 3-го тура УПЛ над "Вересом" (2:0).

- Александр, поздравляем с важной победой. Каким получился матч?

- Очень рады, что удалось сегодня победить. Поэтому это хорошие эмоции перед ответственной игрой с "Бетисом". Эмоциональное состояние команды уже лучше, поэтому на позитиве готовимся к предстоящему поединку Лиги конференций.

- Удаление Романчука повлияло на игру "Кривбасса"?

- Конечно. Ведь играли в большинстве, и после этого составы снова выровнялись. Несколько перестроились после этого.

- Победа над "Вересом" поможет команде лучше подготовиться к "Бетису"?

- Победа есть победа. Победные эмоции добавляют уверенности в себе, поэтому очень хорошо, что удалось достичь этого результата перед "Бетисом", - сказал Драмбаев.