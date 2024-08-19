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Драмбаев: Победа над Вересом - это хорошие эмоции перед Бетисом

Премьер-лига

"Кривбасс" обыграл ровенский клуб со счетом 2:0

Драмбаев: Победа над Вересом - это хорошие эмоции перед Бетисом

Фото: ФК Кривбас

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Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев поделился мыслями о победе в выездном матче 3-го тура УПЛ над "Вересом" (2:0).

- Александр, поздравляем с важной победой. Каким получился матч?

- Очень рады, что удалось сегодня победить. Поэтому это хорошие эмоции перед ответственной игрой с "Бетисом". Эмоциональное состояние команды уже лучше, поэтому на позитиве готовимся к предстоящему поединку Лиги конференций.

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- Удаление Романчука повлияло на игру "Кривбасса"?

- Конечно. Ведь играли в большинстве, и после этого составы снова выровнялись. Несколько перестроились после этого.

- Победа над "Вересом" поможет команде лучше подготовиться к "Бетису"?

- Победа есть победа. Победные эмоции добавляют уверенности в себе, поэтому очень хорошо, что удалось достичь этого результата перед "Бетисом", - сказал Драмбаев.

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Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно) Александр Драмбаев
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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