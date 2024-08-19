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Драмбаев: Победа над Вересом - это хорошие эмоции перед Бетисом
"Кривбасс" обыграл ровенский клуб со счетом 2:0
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев поделился мыслями о победе в выездном матче 3-го тура УПЛ над "Вересом" (2:0).
- Александр, поздравляем с важной победой. Каким получился матч?
- Очень рады, что удалось сегодня победить. Поэтому это хорошие эмоции перед ответственной игрой с "Бетисом". Эмоциональное состояние команды уже лучше, поэтому на позитиве готовимся к предстоящему поединку Лиги конференций.
- Удаление Романчука повлияло на игру "Кривбасса"?
- Конечно. Ведь играли в большинстве, и после этого составы снова выровнялись. Несколько перестроились после этого.
- Победа над "Вересом" поможет команде лучше подготовиться к "Бетису"?
- Победа есть победа. Победные эмоции добавляют уверенности в себе, поэтому очень хорошо, что удалось достичь этого результата перед "Бетисом", - сказал Драмбаев.
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