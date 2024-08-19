Понедельник - о 2:0 с Вересом: Счет по игре. Мы полностью контролировали матч

Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник прокомментировал победу над "Вересом" (2:0) в выездном матче 3-го тура УПЛ.

- Андрей, как оценишь матч?

- Получилась насыщенная событиями игра. Мы полностью контролировали матч, реализовали свои моменты, хотя могли забивать еще больше. Счет по игре, мы получили свои три зачетных балла, двигаемся дальше.

- Как команда перестраивалась после удаления Романчука?

- До этого матча мы играли без удалений. Перестроились, ведь пришлось играть вдесятером, хотя и у "Вереса" ранее также было удаление. Не скажу, что было трудно. Мы справились с этой задачей - счет тому подтверждение.

- Жара как-то влияла на игру?

- Погода одинакова для всех. Конечно, при жаре играть всегда труднее. Но мы справились, все нормально. "Кривбасс" должен играть и выигрывать при любой погоде, чтобы радовать наших болельщиков, - сказал Понедельник.