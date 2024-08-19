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Франьич - о первом матче за Шахтер: Мог бы сыграть лучше в некоторых эпизодах
Хорват дебютировал за "горняков" в официальном поединке
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Хорватский защитник "Шахтера" Бартол Франьич прокомментировал свой дебют за дончан и победу над "Левым Берегом" (1:0).
- Бартол, с победой! Это был твой первый официальный матч за "Шахтер". Какие впечатления от дебюта и какую оценку можешь дать себе и команде в игре с "Левым Берегом"?
- Игра действительно была сложной, и в определенных моментах было трудно, но самое важное, что мы продемонстрировали менталитет чемпионов, победителей и настоящий боевой характер, чтобы одерживать победы в дальнейшем. Первая игра - особенная для меня, учитывая, как сложно она проходила, но считаю, что мы должны продолжать в том же духе. Мог бы сыграть лучше в некоторых эпизодах, но это лишь моя первая игра - убежден, дальше будет только лучше.
- Ты постепенно знакомишься с УПЛ. Как можешь оценить уровень чемпионата?
- Первые две игры перед матчем с "Левым Берегом" были сложными, однако я уверен, что мы совершенствуемся в течение сезона. Самое важное, что мы не останавливаемся и достигаем результатов как на поле, так и за его пределами.
- Расскажи, как проходит твоя адаптация в Украине и как тебе наша страна?
- Мне действительно очень нравится Украина. Сначала чувствовал несколько смешанный спектр эмоций, но теперь я наслаждаюсь пребыванием в Киеве. Город замечательный, особенно приятные люди, которые меня окружают.
- Как команда поздравила Марино Пушича с днем рождения и что пожелала главному тренеру?
- Склоняюсь к тому, что самым большим и лучшим подарком могла стать только наша игра и полученный результат. Считаю, что мы сумели достичь цели, и этого было достаточно, - сказал Франьич.
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