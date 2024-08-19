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Александрия выиграла конкуренцию у Кривбасса за Артема Козака

Премьер-лига

Полузащитник продолжит карьеру в команде Руслана Ротаня

Александрия выиграла конкуренцию у Кривбасса за Артема Козака

polissyafc.com

Новина українською

Экс-полузащитник "Полесья" Артем Козак присоединится к "Александрии", сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Согласно его данным, "горожане" сумели выиграть конкуренцию у "Кривбасса". Козак выбрал именно команду Руслана Ротаня для продолжения своей карьеры.

Напомним, несколько дней назад 26-летний Козак получил статус свободного агента, покинув "Полесье". Всего в составе житомирского клуба он провел 67 поединков, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

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Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Артем Козак
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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