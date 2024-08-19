Ризнык: Мы сыграли не очень уверенно, но мы только вкатываемся в сезон

Вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык проанализировал победу над "Левым Берегом" (1:0) в матче 3-го тура УПЛ.

— В день матча ваш главный тренер Марино Пушич праздновал свой День рождения. Подобные истории были в твоей игровой карьере?

— Точно не помню, но, наверное, один из моих тренеров праздновал свои День рождения, который приходился на день, когда мы проводили официальную встречу.

— Как сложился для вашей команды поединок с "Левым Берегом"?

— Тяжелый поединок для нас был. Хорошо, что забили в начале второго тайма. Наверное, мы сыграли не очень уверенно, но мы только вкатываемся в сезон. Мы набираем оптимальные кондиции через игры.

— В первом тайме дончане создали лишь один момент, когда партнеры вывели на ударную позицию Сикана на 42-й минуте встречи. Это не похоже на привычную игру донецкого "Шахтера"…

— Смотрите, неделю назад мы проиграли "Полесью". Я считаю, там был нефарт для нашей команды, и, конечно, то поражение сказалось на наших действиях. То поражение – пошатнуло нашу уверенность. Конечно, в матче с "Левым Берегом" нам нужно было только побеждать.

— У тебя было совсем немного работы?

— Больше организационной работы, было много подсказа. Я сыграл на ноль и мы выиграли – это главное.

— Летом "Шахтер" купил нового голкипера – Кирилла Фесюна. Вы были раньше знакомы?

— Да. Кирилл – хороший парень и классный вратарь. Будем конкурировать.

— В прошлом году ты конкурировал с Рудько, а сейчас с Фесюном. Для тебя что-то изменилось?

— Нет. Конкуренция всегда нужна.

— По календарю у "Шахтера" впереди два выездных матча – с "Александрией" и "Кривбассом". Трудные встречи вас ожидают?

— Безусловно. Все матчи для нас сейчас трудные. Будем играть на победу.

— В конце августа пройдет жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Есть в Европе клубы, с которыми бы ты хотел сыграть?

— С "Барселоной" мы играли в прошлом сезоне. Хотелось бы сыграть с мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити".

— А с "Жироной" Виктора Цыганкова не интересно сыграть?

— Почему, тоже интересно. Каждая команда, которая пробилась в групповой этап, заслуживает внимания. Сам турнир Лига чемпионов – самый интересный турнир. Знаю, что формат немного изменится и в группе будет 8 матчей, - рассказал Ризнык.