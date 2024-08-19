Бондарь порассуждал о том, почему в УПЛ соперники Шахтера ставят "автобус"

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь подвел итог матча 3-го тура УПЛ с "Левым берегом" (1:0).

"Наверное, либо мы так играем, что 11 игроков соперника позиционируются на своей половине поля или у команд такая тактика. Нравится ли нам, что у соперников по-другому не удается взять против нас очки? Наверное, да.

Взять баллы против "Шахтера" это круто, потому что "Шахтер" и "Динамо" – гранды украинского футбола. Ну а нам благодаря этому интересно выходить из этой проблемы, находить моменты и становиться победителями", - сказал Бондарь.