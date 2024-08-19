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Форвард Колоса провел свой 150-й матч в УПЛ
Речь о Денисе Безбородько
koloskovalivka.com
Нападающий "Колоса" Денис Безбородько достиг важной вехи в своей карьере.
Матч между "Черноморцем" и "Колосом" стал юбилейным, 150-м, для 30-летнего нападающего ковалевцев Дениса Безбородько.
53 матча он провел за "Колос", 11 за "Зарю", 51 за "Десну" и 35 за "Александрию".
Свой дебют в УПЛ Безбородько совершил 16 апреля 2016 года, играя за "Зарю" в выездном матче против "Александрии". За время выступлений в высшем дивизионе украинского футбола Денис забил 26 голов.
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