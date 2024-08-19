Форвард Колоса провел свой 150-й матч в УПЛ

Нападающий "Колоса" Денис Безбородько достиг важной вехи в своей карьере.

Матч между "Черноморцем" и "Колосом" стал юбилейным, 150-м, для 30-летнего нападающего ковалевцев Дениса Безбородько.

53 матча он провел за "Колос", 11 за "Зарю", 51 за "Десну" и 35 за "Александрию".

Свой дебют в УПЛ Безбородько совершил 16 апреля 2016 года, играя за "Зарю" в выездном матче против "Александрии". За время выступлений в высшем дивизионе украинского футбола Денис забил 26 голов.