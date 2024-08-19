  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Форвард Колоса провел свой 150-й матч в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Колоса провел свой 150-й матч в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Речь о Денисе Безбородько

Форвард Колоса провел свой 150-й матч в УПЛ

koloskovalivka.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Колоса" Денис Безбородько достиг важной вехи в своей карьере.

Читайте такжеУПЛ. Черноморец - Колос 1:0. Первый гол и первая победа одесситов

Матч между "Черноморцем" и "Колосом" стал юбилейным, 150-м, для 30-летнего нападающего ковалевцев Дениса Безбородько.

53 матча он провел за "Колос", 11 за "Зарю", 51 за "Десну" и 35 за "Александрию".

Свой дебют в УПЛ Безбородько совершил 16 апреля 2016 года, играя за "Зарю" в выездном матче против "Александрии". За время выступлений в высшем дивизионе украинского футбола Денис забил 26 голов.

По теме
yellow-arrow
Иван Шарий: Не думаю, чтобы Шахтер так уж недооценил Левый Берег. Команда Первака билась за каждый метр поля
yellow-arrow
"Они зае**лись". Игроки Кривбасса после матча с Вересом проигнорировали флеш-интервью УПЛ ТВ
yellow-arrow
Вацко: Ничего от Интера по Ванату нет
Колос (Ковалевка) Денис Безбородько
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости