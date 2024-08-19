  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пихаленок: Мы готовы играть и на третий, и на четвертый день
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пихаленок: Мы готовы играть и на третий, и на четвертый день

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек говорит, что Динамо находится в хорошей физической форме

Пихаленок: Мы готовы играть и на третий, и на четвертый день

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок после победы в 3-м туре УПЛ над "Карпатами" (1:0) заявил, что команда готова играть по два матча в неделю.

"У нас много игроков и равноценных замен. Поэтому мы готовы играть и на третий, и на четвертый день. Конечно, я очень рад, что забил "Рейнджерс" и "Карпатам". Но нет разницы, кто забивает. Главное – победа нашей команды", – рассказал Пихаленок.

Напомним, что в среду "Динамо" сыграет свой первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов с "Зальцбургом".

По теме
yellow-arrow
Вацко: Ничего от Интера по Ванату нет
yellow-arrow
Настроение бодрое, идем ко дну? Акценты зрителя на играх 3-го тура УПЛ
yellow-arrow
Стало известно, как и почему Динамо смогло перенести матч с Ворсклой
Динамо (Киев) Александр Пихаленок
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости