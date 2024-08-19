Пихаленок: Мы готовы играть и на третий, и на четвертый день

Полузащитник " Динамо " Александр Пихаленок после победы в 3-м туре УПЛ над "Карпатами" (1:0) заявил, что команда готова играть по два матча в неделю.

"У нас много игроков и равноценных замен. Поэтому мы готовы играть и на третий, и на четвертый день. Конечно, я очень рад, что забил "Рейнджерс" и "Карпатам". Но нет разницы, кто забивает. Главное – победа нашей команды", – рассказал Пихаленок.

Напомним, что в среду "Динамо" сыграет свой первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов с "Зальцбургом".