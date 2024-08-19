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Пихаленок: Мы готовы играть и на третий, и на четвертый день
Хавбек говорит, что Динамо находится в хорошей физической форме
fcdynamo.com
Полузащитник "
"У нас много игроков и равноценных замен. Поэтому мы готовы играть и на третий, и на четвертый день. Конечно, я очень рад, что забил "Рейнджерс" и "Карпатам". Но нет разницы, кто забивает. Главное – победа нашей команды", – рассказал Пихаленок.
Напомним, что в среду "Динамо" сыграет свой первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов с "Зальцбургом".
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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