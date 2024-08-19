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"Они зае**лись". Игроки Кривбасса после матча с Вересом проигнорировали флеш-интервью УПЛ ТВ

Премьер-лига
Обновлено

У транслятора недовольны

"Они зае**лись". Игроки Кривбасса после матча с Вересом проигнорировали флеш-интервью УПЛ ТВ

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

В матче 3-го тура УПЛ в Ровно "Кривбасс" одержал победу над "Вересом" (2:0). И все, казалось, хорошо для криворожцев, однако игроки команды гостей отказались давать флеш-интервью для УПЛ ТВ, из-за чего журналистка транслятора Екатерина Годунова раскритиковала игроков криворожского клуба.

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"Больше всего у меня вопросов к игрокам "Кривбасса", которые не дошли до флеш-зоны. Почему? Не знаю, на самом деле. Впервые за 8 лет в спортивной журналистике ко мне не пришли игроки от команды, которая победила.

От вице-президента "Кривбасса" мы услышали, что футболисты откровенно зае**лись, и я их понимаю, и съемочная группа тоже. Но будем откровенны: есть люди, которым гораздо труднее. И это не футболисты, не я и не съемочная группа. Хочется, чтобы украинский спорт, в частности футбол, перестал быть таким инфантильным. Давайте уважать друг друга. И в первую очередь тех, ради кого происходит этот матч", – эмоционально отреагировала журналистка в социальных сетях.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Виктор 2209 (Мехико)
19.08.2024 в 19:41
Мастера прям),хорошо что не берут интервью в перерыве-наверное бы посылали сразу
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Комментарии 1
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
19.08.2024 в 19:41
Мастера прям),хорошо что не берут интервью в перерыве-наверное бы посылали сразу
Ответить
0
0

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