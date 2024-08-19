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Стало известно, как и почему Динамо смогло перенести матч с Ворсклой
Изначально переносить матч в угоду еврокубков в этом сезоне было запрещено
Фото: ФК Динамо Київ
Комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о том, почему и как "
Напомним, что перед новым сезоном в регламенте УПЛ был пункт о том, что матчи чемпионата могут быть перенесены только в угоду сборным.
"Как выяснилось, клубы где-то там заранее договорились, что клуб, который попадет в еврокубковый раунд плей-офф, сможет перенести свой матч чемпионата. И даже новые даты перенесенных матчей есть – 18 и 25 сентября.
Где это прописано – я не знаю… Я в регламенте этого не нашел. Как и не знаю, когда будут доигрывать перенесенные матчи 1-го тура. Этих дат еще нет.
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А вот "Кривбасс", который также будет играть в плей-офф Лиги конференций, и который принципиально выступал против переносов, свой матч с "Ингульцом" сыграет согласно календарю.
Но я не могу говорить, что перенося матч с "Ворсклой", "Динамо" что-то нарушает. Мне реально из нескольких клубов подтвердили, что такая договоренность была. И клубы и УПЛ с пониманием отнеслись к положению киевлян, которые могут пробиться в основной этап Лиги чемпионов", - рассказал Вацко.
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