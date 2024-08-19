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Стало известно, как и почему Динамо смогло перенести матч с Ворсклой

Премьер-лига
Обновлено

Изначально переносить матч в угоду еврокубков в этом сезоне было запрещено

Стало известно, как и почему Динамо смогло перенести матч с Ворсклой

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о том, почему и как "Динамо" смогло перенести матч 4-го тура УПЛ с "Ворсклой", который должен был состояться между поединками киевлян в плей-офф раунде Лиги чемпионов с "Зальцбургом".

Напомним, что перед новым сезоном в регламенте УПЛ был пункт о том, что матчи чемпионата могут быть перенесены только в угоду сборным.

"Как выяснилось, клубы где-то там заранее договорились, что клуб, который попадет в еврокубковый раунд плей-офф, сможет перенести свой матч чемпионата. И даже новые даты перенесенных матчей есть – 18 и 25 сентября.

Где это прописано – я не знаю… Я в регламенте этого не нашел. Как и не знаю, когда будут доигрывать перенесенные матчи 1-го тура. Этих дат еще нет.

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А вот "Кривбасс", который также будет играть в плей-офф Лиги конференций, и который принципиально выступал против переносов, свой матч с "Ингульцом" сыграет согласно календарю.

Но я не могу говорить, что перенося матч с "Ворсклой", "Динамо" что-то нарушает. Мне реально из нескольких клубов подтвердили, что такая договоренность была. И клубы и УПЛ с пониманием отнеслись к положению киевлян, которые могут пробиться в основной этап Лиги чемпионов", - рассказал Вацко.

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Виктор Вацко Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gican85 (Киев)
19.08.2024 в 19:01
Потому, что они так захотели
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
19.08.2024 в 19:01
Потому, что они так захотели
Ответить
0
0

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