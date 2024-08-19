Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вацко: Ничего от Интера по Ванату нет
Журналист пишет, что никаких движений от чемпиона Италии в этом направлении нет
fcdynamo.com
Комментатор и журналист Виктор Вацко опровергает информацию об интересе "Интера" к форварду "
"На прошлой неделе итальянцы писали и создавали шум по поводу Ваната и "Интера" - я это спокойно воспринимаю.
По моей информации – ничего от "Интера" нет. Никаких предложений. Даже наименьшего движения в сторону того, чтобы о чем-то говорить с "Динамо" на предмет возможного приобретения "Динамо". По крайней мере, сейчас ситуация такая.
Такая же ситуация и с "Бетисом". Думаю, этот клуб не сможет заплатить за игрока 20-25 млн евро, тот минимум, который захочет получить Игорь Суркис", - рассказал Вацко.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в текущем сезоне Ванат провел за киевлян 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Вингер Шахтера перейдет в ЛНЗ – Источник
- Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
- Выстраданная победа Шахтера, дебют Довбика за Рому, Лунин не в основе Реала. Главные новости за 18-е августа
- Кривбасс в ЕК, Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
- Динамо подтвердило травму форварда - он пропустит матчи с Зальцбургом
- В Башкирии прогремел взрыв на нефтехимическом заводе - видео пожара