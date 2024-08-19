Вацко: Ничего от Интера по Ванату нет

Комментатор и журналист Виктор Вацко опровергает информацию об интересе "Интера" к форварду " Динамо " Владиславу Ванату.

"На прошлой неделе итальянцы писали и создавали шум по поводу Ваната и "Интера" - я это спокойно воспринимаю.

По моей информации – ничего от "Интера" нет. Никаких предложений. Даже наименьшего движения в сторону того, чтобы о чем-то говорить с "Динамо" на предмет возможного приобретения "Динамо". По крайней мере, сейчас ситуация такая.

Такая же ситуация и с "Бетисом". Думаю, этот клуб не сможет заплатить за игрока 20-25 млн евро, тот минимум, который захочет получить Игорь Суркис", - рассказал Вацко.