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Вацко: Ничего от Интера по Ванату нет

Премьер-лига

Журналист пишет, что никаких движений от чемпиона Италии в этом направлении нет

Вацко: Ничего от Интера по Ванату нет

fcdynamo.com

Новина українською

Комментатор и журналист Виктор Вацко опровергает информацию об интересе "Интера" к форварду "Динамо" Владиславу Ванату.

"На прошлой неделе итальянцы писали и создавали шум по поводу Ваната и "Интера" - я это спокойно воспринимаю.

По моей информации – ничего от "Интера" нет. Никаких предложений. Даже наименьшего движения в сторону того, чтобы о чем-то говорить с "Динамо" на предмет возможного приобретения "Динамо". По крайней мере, сейчас ситуация такая.

Такая же ситуация и с "Бетисом". Думаю, этот клуб не сможет заплатить за игрока 20-25 млн евро, тот минимум, который захочет получить Игорь Суркис", - рассказал Вацко.

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Напомним, что в текущем сезоне Ванат провел за киевлян 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Виктор Вацко Динамо (Киев) Интер (Милан) Бетис (Севилья) Владислав Ванат
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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