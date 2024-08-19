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Настроение бодрое, идем ко дну? Акценты зрителя на играх 3-го тура УПЛ

Премьер-лига

Авторский обзор матчей чемпионата Украины

Настроение бодрое, идем ко дну? Акценты зрителя на играх 3-го тура УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Опять автор ноет? Если задаться целью и просмотреть его статьи об УПЛ за предыдущие два военных сезона, то вы убедитесь, что такое настроение сквозило не так уж и часто. Я бы сказал, что оно проявилось в этом году. И вызвано было никак не самоощущением. Исключительно восприятием нашего футбола.

Наверное, мы были слабыми и год, и два назад. Но футбола было больше - это я вам говорю с уверенностью человека, который отслеживал его все это время, и которому есть с чем сравнивать. Чаще встречались интересные матчи и яркие игроки. После стартовых трех туров мой вывод неутешителен: наш футбол тихо деградирует.

Настроение бодрое, идем ко дну? Акценты зрителя на играх 3-го тура УПЛ - изображение 1

Моя задача - привлекать к нему ваше внимание. И лично я буду смотреть его, даже если он опустится до уровня былых коллективов физкультуры. Однако и правде нужно смотреть в глаза, как бы она их нам ни колола. Надеюсь на изменения к лучшему, но прошедший тур сказать чтобы сильно чем-то порадовал, так не очень.

  • Заря - Александрия 1:2
  • Шахтер - Левый Берег 1:0
  • Карпаты - Динамо 1:3
  • Верес - Кривбасс 0:2
  • ЛНЗ - Рух 3:1
  • Ворскла - Оболонь 2:0
  • Полесье - Ингулец 1:1
  • Черноморец - Колос 1:0

Зрелищность. Больше всего футбола было в Черкассах - под чертову дюжину опасных моментов. Помимо этого выделил бы еще игру во Львове, которая тоже потянула на зрительский зачет. И дело не в том, что оба поединка стали самыми результативными - они веселее смотрелись.

В Одессе мы увидели худший матч с начала сезона: два голевых эпизода и “холостой” последний час игры.

Настроение бодрое, идем ко дну? Акценты зрителя на играх 3-го тура УПЛ - изображение 2

Интрига. Дважды все решалось еще до перерыва. После того как Ковалец удвоил счет в пользу “Александрии” на 32-й минуте, “Заря” была обречена. А гол Хобленко фактически принес победу “Черноморцу” на три минуты позже - больше в его встрече с “Колосом” ничего существенного не произошло.

Половина поединков тура отличалось неуступчивостью до самого упора - этого добра у нас традиционно хватает.

Стецьков с пенальти оформил победу “Кривбасса” в Ровно на 81-й минуте. Три минуты спустя Притула еще мог спасти от поражения “Рух”, но промахнулся, и дальше был уже лишь контрольный выстрел ЛНЗ. Еще на 86-й минуте Дедух не воспользовался шансом сравнять счет для “Левого Берега” в матче с “Шахтером”. А Луифер не сумел переиграть Паламарчука и вырвать победу над “Ингульцом” для “Полесья” на 90-й.

Логика. Наиболее закономерными были все три результата призеров минувшего сезона. И минимальная победа “Шахтера”, и 2:0 “Кривбасса”, и перевес в два мяча у “Динамо”.

Нелогичными назову ничью в Житомире, где “Полесье” наиграло на вполне уверенную победу, а также победу хозяев поля в Одессе - где, по-хорошему, на табло должны были остаться нули.

Настроение бодрое, идем ко дну? Акценты зрителя на играх 3-го тура УПЛ - изображение 3

Судейство. Вынужден констатировать, что, по нашему мнению, оно становится хуже с каждым туром.

Очевидная кража очков имела места в Полтаве. На 62-й минуте, при 1:0, здесь был не засчитан “чистый” гол Суханова в ворота хозяев поля. Коллега Юстас: “Руку не увидел. Плечо увидел. Даже спину больше”. Таким образом, “Оболонь” лишили гипотетического очка. Рефери - Задиран, видеоассистент - Козыряцкий.

Во Львове на 9-й минуте, при тех же 1:0, не был назначен пенальти в ворота “Карпат”: “В ногу и не в мяч”. К счастью, на итоговом результате это не отразилось.

Также Юстас назвал “мутным” победный гол “Шахтера”. “Но в линию повторов не дали, а все остальное - от лукавого”. Попутно замечу, что отсутствие адекватных повторов при возможном “вне игры” у нас в порядке вещей. Что оставляет широкое поле для домыслов.

Настроение бодрое, идем ко дну? Акценты зрителя на играх 3-го тура УПЛ - изображение 4

Итак, третий тур кряду имеем судейские ошибки, одна другой нелепее (к тем, что рассматривались нами ранее, добавлю победный гол ЛНЗ в ворота “Левого Берега” в первом туре, официально признанный ошибочным решением). При наличии ВАРа, это тем более странно - потому что весной их почти не было.

Везение. Фартовым тура стал “Ингулец”. На 53-й минуте, при 1:1, от гола, который мог принести победу “Полесью” после удара Назаренко, гостей спасла лишь перекладина.

Подобным же образом повезло в первом тайме ЛНЗ, но вряд ли это могло отразиться на исходе игры.

Личности. Их было весьма негусто. Самой яркой фигурой тура назвал бы Пихаленка из “Динамо” - четыре ключевых эпизода, включая участие в двух голах. На приближенном к нему уровне засветился также Яшари из ЛНЗ. Не поверите, но третьего у меня сегодня просто нет.

Хотя есть группа товарищей, которых можно упомянуть, как говорится, на безрыбье: Сикан (“Шахтер”), Кузык (“Кривбасс”), Волошин (“Динамо”) и Пасич (ЛНЗ).

Безусловно лучший из вышедших на замену - черкащанин Момо.

Вратари не впечатлили. А больше всего зачетных сэйвов было на счету Ледвия из “Руха” - шесть, при трех пропущенных мячах.

Симпатии. Больше всего футбола нам показал ЛНЗ Андреса Карраско. Следом идет “Динамо”. И, пожалуй, несмотря на всю вашу критику, отмечу в этом плане “Кривбасс” и “Полесье”.

Разочарование тура - “Колос”. “Черноморец” приподнимает над ним лишь достигнутый результат. Также скупы были на игру для зрителя “Верес”, “Карпаты” (да-да, лишь два полноценных момента за полтора часа, и один из них - на 42-й секунде), “Левый Берег”, “Заря” и “Ингулец”. Почти половина команд тура - рекорд моих обзоров.

Настроение бодрое, идем ко дну? Акценты зрителя на играх 3-го тура УПЛ - изображение 5

А вы говорите, футбол…

Таблица. Ее по-прежнему еще фактически нет. Судите сами, если у нас сразу семь лидеров с одинаковым количеством очков. Самыми перспективными из них, на мой взгляд и именно сегодня, выглядят “Динамо” и “Александрия” - по впечатлениям от их двух матчей.

Также я увидел в этой таблице верхнюю десятку и нижнюю шестерку, пока так. Среди последних конкурентнее, по моему мнению, смотрится нынче “Ингулец”. Все остальное воспринимается сплошной серой массой, в указанных двух “измерениях”. Но при этом помним, что “Черноморец” и “Левый Берег” не готовы должным образом.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 ФК Александрия ФК Александрия 2 2 0 0 4-1 6
2 Шахтер Шахтер 3 2 0 1 6-1 6
3 Динамо Динамо 2 2 0 0 5-2 6
4 Кривбасс Кривбасс 3 2 0 1 3-3 6
5 Заря Заря 3 2 0 1 4-3 6
6 ЛНЗ ЛНЗ 3 2 0 1 4-3 6
7 Ворскла Ворскла 3 2 0 1 5-5 6
8 Карпаты Карпаты 3 1 1 1 4-3 4
9 Полесье Полесье 2 1 1 0 2-1 4
10 Рух Рух 2 1 0 1 5-3 3
11 Черноморец Черноморец 3 1 0 2 1-2 3
12 Колос Колос 3 0 2 1 2-3 2
13 Ингулец Ингулец 3 0 2 1 2-3 2
14 Верес Верес 3 0 1 2 1-4 1
15 Оболонь Оболонь 3 0 1 2 2-8 1
16 Левый Берег Левый Берег 3 0 0 3 0-5 0

Анонсы. “Александрия” с “Шахтером” буквально просятся в Афишу тура. С одной стороны, это отличный экзамен для героев старта от Ротаня. С другой - третий подряд невыразительный матч команды Пушича может поставить под сомнение весь ее сезон. Даже при том, что она целенаправленно выводится на пик формы в Лиге чемпионов.

В “Ворсклу” против “Динамо” как-то не верится, даже между играми с “Зальцбургом”. Но формально это поединок соседей по таблице, а реализация киевлян оставляет желать лучшего. Словом, самим не верится, друзья, но в жизни все бывает…

“Рух” - “Заря”. Могло бы быть любопытно, кабы не кадровые проблемы львовян. Боюсь, это может смазать впечатление. А так, вполне себе вывеска.

ЛНЗ - “Карпаты”. Вот эта парочка интригует уже не по-детски. Как по мне, примерно равные соперники, способные на большее в таблице. Будем посмотреть.

И, наконец, поединок “Левого Берега” с “Черноморцем”, помимо их фанатов, интересен тем, кто хотел бы зафиксировать нижний порог уровня нынешней УПЛ. Пресловутая “борьба за крышку люка”.

Но прежде нам предстоит испытание в Европе - против “Зальцбурга” и “Бетиса”. Мой вам дружеский совет: прежде чем садиться к экрану в бодром настроении, вспомните, куда мы в нем сейчас идем. Не требуйте от полпредов Украины прыжков выше головы. Ведь даже локальный успех одного из них станет лишь приятной неожиданностью.

Настроение бодрое, идем ко дну? Акценты зрителя на играх 3-го тура УПЛ - изображение 22

Не делайте себе нервы, панове!

Фото - UA-Футбол

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