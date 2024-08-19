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Настроение бодрое, идем ко дну? Акценты зрителя на играх 3-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Опять автор ноет? Если задаться целью и просмотреть его статьи об УПЛ за предыдущие два военных сезона, то вы убедитесь, что такое настроение сквозило не так уж и часто. Я бы сказал, что оно проявилось в этом году. И вызвано было никак не самоощущением. Исключительно восприятием нашего футбола.
Наверное, мы были слабыми и год, и два назад. Но футбола было больше - это я вам говорю с уверенностью человека, который отслеживал его все это время, и которому есть с чем сравнивать. Чаще встречались интересные матчи и яркие игроки. После стартовых трех туров мой вывод неутешителен: наш футбол тихо деградирует.
Моя задача - привлекать к нему ваше внимание. И лично я буду смотреть его, даже если он опустится до уровня былых коллективов физкультуры. Однако и правде нужно смотреть в глаза, как бы она их нам ни колола. Надеюсь на изменения к лучшему, но прошедший тур сказать чтобы сильно чем-то порадовал, так не очень.
- Заря - Александрия 1:2
- Шахтер - Левый Берег 1:0
- Карпаты - Динамо 1:3
- Верес - Кривбасс 0:2
- ЛНЗ - Рух 3:1
- Ворскла - Оболонь 2:0
- Полесье - Ингулец 1:1
- Черноморец - Колос 1:0
Зрелищность. Больше всего футбола было в Черкассах - под чертову дюжину опасных моментов. Помимо этого выделил бы еще игру во Львове, которая тоже потянула на зрительский зачет. И дело не в том, что оба поединка стали самыми результативными - они веселее смотрелись.
В Одессе мы увидели худший матч с начала сезона: два голевых эпизода и “холостой” последний час игры.
Интрига. Дважды все решалось еще до перерыва. После того как Ковалец удвоил счет в пользу “Александрии” на 32-й минуте, “Заря” была обречена. А гол Хобленко фактически принес победу “Черноморцу” на три минуты позже - больше в его встрече с “Колосом” ничего существенного не произошло.
Половина поединков тура отличалось неуступчивостью до самого упора - этого добра у нас традиционно хватает.
Стецьков с пенальти оформил победу “Кривбасса” в Ровно на 81-й минуте. Три минуты спустя Притула еще мог спасти от поражения “Рух”, но промахнулся, и дальше был уже лишь контрольный выстрел ЛНЗ. Еще на 86-й минуте Дедух не воспользовался шансом сравнять счет для “Левого Берега” в матче с “Шахтером”. А Луифер не сумел переиграть Паламарчука и вырвать победу над “Ингульцом” для “Полесья” на 90-й.
Логика. Наиболее закономерными были все три результата призеров минувшего сезона. И минимальная победа “Шахтера”, и 2:0 “Кривбасса”, и перевес в два мяча у “Динамо”.
Нелогичными назову ничью в Житомире, где “Полесье” наиграло на вполне уверенную победу, а также победу хозяев поля в Одессе - где, по-хорошему, на табло должны были остаться нули.
Судейство. Вынужден констатировать, что, по нашему мнению, оно становится хуже с каждым туром.
Очевидная кража очков имела места в Полтаве. На 62-й минуте, при 1:0, здесь был не засчитан “чистый” гол Суханова в ворота хозяев поля. Коллега Юстас: “Руку не увидел. Плечо увидел. Даже спину больше”. Таким образом, “Оболонь” лишили гипотетического очка. Рефери - Задиран, видеоассистент - Козыряцкий.
Во Львове на 9-й минуте, при тех же 1:0, не был назначен пенальти в ворота “Карпат”: “В ногу и не в мяч”. К счастью, на итоговом результате это не отразилось.
Также Юстас назвал “мутным” победный гол “Шахтера”. “Но в линию повторов не дали, а все остальное - от лукавого”. Попутно замечу, что отсутствие адекватных повторов при возможном “вне игры” у нас в порядке вещей. Что оставляет широкое поле для домыслов.
Итак, третий тур кряду имеем судейские ошибки, одна другой нелепее (к тем, что рассматривались нами ранее, добавлю победный гол ЛНЗ в ворота “Левого Берега” в первом туре, официально признанный ошибочным решением). При наличии ВАРа, это тем более странно - потому что весной их почти не было.
Везение. Фартовым тура стал “Ингулец”. На 53-й минуте, при 1:1, от гола, который мог принести победу “Полесью” после удара Назаренко, гостей спасла лишь перекладина.
Подобным же образом повезло в первом тайме ЛНЗ, но вряд ли это могло отразиться на исходе игры.
Личности. Их было весьма негусто. Самой яркой фигурой тура назвал бы Пихаленка из “Динамо” - четыре ключевых эпизода, включая участие в двух голах. На приближенном к нему уровне засветился также Яшари из ЛНЗ. Не поверите, но третьего у меня сегодня просто нет.
Хотя есть группа товарищей, которых можно упомянуть, как говорится, на безрыбье: Сикан (“Шахтер”), Кузык (“Кривбасс”), Волошин (“Динамо”) и Пасич (ЛНЗ).
Безусловно лучший из вышедших на замену - черкащанин Момо.
Вратари не впечатлили. А больше всего зачетных сэйвов было на счету Ледвия из “Руха” - шесть, при трех пропущенных мячах.
Симпатии. Больше всего футбола нам показал ЛНЗ Андреса Карраско. Следом идет “Динамо”. И, пожалуй, несмотря на всю вашу критику, отмечу в этом плане “Кривбасс” и “Полесье”.
Разочарование тура - “Колос”. “Черноморец” приподнимает над ним лишь достигнутый результат. Также скупы были на игру для зрителя “Верес”, “Карпаты” (да-да, лишь два полноценных момента за полтора часа, и один из них - на 42-й секунде), “Левый Берег”, “Заря” и “Ингулец”. Почти половина команд тура - рекорд моих обзоров.
А вы говорите, футбол…
Таблица. Ее по-прежнему еще фактически нет. Судите сами, если у нас сразу семь лидеров с одинаковым количеством очков. Самыми перспективными из них, на мой взгляд и именно сегодня, выглядят “Динамо” и “Александрия” - по впечатлениям от их двух матчей.
Также я увидел в этой таблице верхнюю десятку и нижнюю шестерку, пока так. Среди последних конкурентнее, по моему мнению, смотрится нынче “Ингулец”. Все остальное воспринимается сплошной серой массой, в указанных двух “измерениях”. Но при этом помним, что “Черноморец” и “Левый Берег” не готовы должным образом.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|2
|Шахтер
|3
|2
|0
|1
|6-1
|6
|3
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|4
|Кривбасс
|3
|2
|0
|1
|3-3
|6
|5
|Заря
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|6
|ЛНЗ
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|7
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|8
|Карпаты
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|9
|Полесье
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|10
|Рух
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|11
|Черноморец
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|12
|Колос
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|13
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|14
|Верес
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|15
|Оболонь
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|16
|Левый Берег
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
Анонсы. “Александрия” с “Шахтером” буквально просятся в Афишу тура. С одной стороны, это отличный экзамен для героев старта от Ротаня. С другой - третий подряд невыразительный матч команды Пушича может поставить под сомнение весь ее сезон. Даже при том, что она целенаправленно выводится на пик формы в Лиге чемпионов.
В “Ворсклу” против “Динамо” как-то не верится, даже между играми с “Зальцбургом”. Но формально это поединок соседей по таблице, а реализация киевлян оставляет желать лучшего. Словом, самим не верится, друзья, но в жизни все бывает…
“Рух” - “Заря”. Могло бы быть любопытно, кабы не кадровые проблемы львовян. Боюсь, это может смазать впечатление. А так, вполне себе вывеска.
ЛНЗ - “Карпаты”. Вот эта парочка интригует уже не по-детски. Как по мне, примерно равные соперники, способные на большее в таблице. Будем посмотреть.
И, наконец, поединок “Левого Берега” с “Черноморцем”, помимо их фанатов, интересен тем, кто хотел бы зафиксировать нижний порог уровня нынешней УПЛ. Пресловутая “борьба за крышку люка”.
Но прежде нам предстоит испытание в Европе - против “Зальцбурга” и “Бетиса”. Мой вам дружеский совет: прежде чем садиться к экрану в бодром настроении, вспомните, куда мы в нем сейчас идем. Не требуйте от полпредов Украины прыжков выше головы. Ведь даже локальный успех одного из них станет лишь приятной неожиданностью.
Не делайте себе нервы, панове!
Фото - UA-Футбол
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