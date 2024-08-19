Настроение бодрое, идем ко дну? Акценты зрителя на играх 3-го тура УПЛ

Опять автор ноет? Если задаться целью и просмотреть его статьи об УПЛ за предыдущие два военных сезона, то вы убедитесь, что такое настроение сквозило не так уж и часто. Я бы сказал, что оно проявилось в этом году. И вызвано было никак не самоощущением. Исключительно восприятием нашего футбола.

Наверное, мы были слабыми и год, и два назад. Но футбола было больше - это я вам говорю с уверенностью человека, который отслеживал его все это время, и которому есть с чем сравнивать. Чаще встречались интересные матчи и яркие игроки. После стартовых трех туров мой вывод неутешителен: наш футбол тихо деградирует.

Моя задача - привлекать к нему ваше внимание. И лично я буду смотреть его, даже если он опустится до уровня былых коллективов физкультуры. Однако и правде нужно смотреть в глаза, как бы она их нам ни колола. Надеюсь на изменения к лучшему, но прошедший тур сказать чтобы сильно чем-то порадовал, так не очень.

Заря - Александрия 1:2

Шахтер - Левый Берег 1:0

Карпаты - Динамо 1:3

Верес - Кривбасс 0:2

ЛНЗ - Рух 3:1

Ворскла - Оболонь 2:0

Полесье - Ингулец 1:1

Черноморец - Колос 1:0

Зрелищность. Больше всего футбола было в Черкассах - под чертову дюжину опасных моментов. Помимо этого выделил бы еще игру во Львове, которая тоже потянула на зрительский зачет. И дело не в том, что оба поединка стали самыми результативными - они веселее смотрелись.

В Одессе мы увидели худший матч с начала сезона: два голевых эпизода и “холостой” последний час игры.

Интрига. Дважды все решалось еще до перерыва. После того как Ковалец удвоил счет в пользу “Александрии” на 32-й минуте, “Заря” была обречена. А гол Хобленко фактически принес победу “Черноморцу” на три минуты позже - больше в его встрече с “Колосом” ничего существенного не произошло.

Половина поединков тура отличалось неуступчивостью до самого упора - этого добра у нас традиционно хватает.

Стецьков с пенальти оформил победу “Кривбасса” в Ровно на 81-й минуте. Три минуты спустя Притула еще мог спасти от поражения “Рух”, но промахнулся, и дальше был уже лишь контрольный выстрел ЛНЗ. Еще на 86-й минуте Дедух не воспользовался шансом сравнять счет для “Левого Берега” в матче с “Шахтером”. А Луифер не сумел переиграть Паламарчука и вырвать победу над “Ингульцом” для “Полесья” на 90-й.

Логика. Наиболее закономерными были все три результата призеров минувшего сезона. И минимальная победа “Шахтера”, и 2:0 “Кривбасса”, и перевес в два мяча у “Динамо”.

Нелогичными назову ничью в Житомире, где “Полесье” наиграло на вполне уверенную победу, а также победу хозяев поля в Одессе - где, по-хорошему, на табло должны были остаться нули.

Судейство. Вынужден констатировать, что, по нашему мнению, оно становится хуже с каждым туром.

Очевидная кража очков имела места в Полтаве. На 62-й минуте, при 1:0, здесь был не засчитан “чистый” гол Суханова в ворота хозяев поля. Коллега Юстас: “Руку не увидел. Плечо увидел. Даже спину больше”. Таким образом, “Оболонь” лишили гипотетического очка. Рефери - Задиран, видеоассистент - Козыряцкий.

Во Львове на 9-й минуте, при тех же 1:0, не был назначен пенальти в ворота “Карпат”: “В ногу и не в мяч”. К счастью, на итоговом результате это не отразилось.

Также Юстас назвал “мутным” победный гол “Шахтера”. “Но в линию повторов не дали, а все остальное - от лукавого”. Попутно замечу, что отсутствие адекватных повторов при возможном “вне игры” у нас в порядке вещей. Что оставляет широкое поле для домыслов.

Итак, третий тур кряду имеем судейские ошибки, одна другой нелепее (к тем, что рассматривались нами ранее, добавлю победный гол ЛНЗ в ворота “Левого Берега” в первом туре, официально признанный ошибочным решением). При наличии ВАРа, это тем более странно - потому что весной их почти не было.

Везение. Фартовым тура стал “Ингулец”. На 53-й минуте, при 1:1, от гола, который мог принести победу “Полесью” после удара Назаренко, гостей спасла лишь перекладина.

Подобным же образом повезло в первом тайме ЛНЗ, но вряд ли это могло отразиться на исходе игры.

Личности. Их было весьма негусто. Самой яркой фигурой тура назвал бы Пихаленка из “Динамо” - четыре ключевых эпизода, включая участие в двух голах. На приближенном к нему уровне засветился также Яшари из ЛНЗ. Не поверите, но третьего у меня сегодня просто нет.

Хотя есть группа товарищей, которых можно упомянуть, как говорится, на безрыбье: Сикан (“Шахтер”), Кузык (“Кривбасс”), Волошин (“Динамо”) и Пасич (ЛНЗ).

Безусловно лучший из вышедших на замену - черкащанин Момо.

Вратари не впечатлили. А больше всего зачетных сэйвов было на счету Ледвия из “Руха” - шесть, при трех пропущенных мячах.

Симпатии. Больше всего футбола нам показал ЛНЗ Андреса Карраско. Следом идет “Динамо”. И, пожалуй, несмотря на всю вашу критику, отмечу в этом плане “Кривбасс” и “Полесье”.

Разочарование тура - “Колос”. “Черноморец” приподнимает над ним лишь достигнутый результат. Также скупы были на игру для зрителя “Верес”, “Карпаты” (да-да, лишь два полноценных момента за полтора часа, и один из них - на 42-й секунде), “Левый Берег”, “Заря” и “Ингулец”. Почти половина команд тура - рекорд моих обзоров.

А вы говорите, футбол…

Таблица. Ее по-прежнему еще фактически нет. Судите сами, если у нас сразу семь лидеров с одинаковым количеством очков. Самыми перспективными из них, на мой взгляд и именно сегодня, выглядят “Динамо” и “Александрия” - по впечатлениям от их двух матчей.

Также я увидел в этой таблице верхнюю десятку и нижнюю шестерку, пока так. Среди последних конкурентнее, по моему мнению, смотрится нынче “Ингулец”. Все остальное воспринимается сплошной серой массой, в указанных двух “измерениях”. Но при этом помним, что “Черноморец” и “Левый Берег” не готовы должным образом.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 2 2 0 0 4-1 6 2 Шахтер 3 2 0 1 6-1 6 3 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 4 Кривбасс 3 2 0 1 3-3 6 5 Заря 3 2 0 1 4-3 6 6 ЛНЗ 3 2 0 1 4-3 6 7 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 8 Карпаты 3 1 1 1 4-3 4 9 Полесье 2 1 1 0 2-1 4 10 Рух 2 1 0 1 5-3 3 11 Черноморец 3 1 0 2 1-2 3 12 Колос 3 0 2 1 2-3 2 13 Ингулец 3 0 2 1 2-3 2 14 Верес 3 0 1 2 1-4 1 15 Оболонь 3 0 1 2 2-8 1 16 Левый Берег 3 0 0 3 0-5 0

Анонсы. “Александрия” с “Шахтером” буквально просятся в Афишу тура. С одной стороны, это отличный экзамен для героев старта от Ротаня. С другой - третий подряд невыразительный матч команды Пушича может поставить под сомнение весь ее сезон. Даже при том, что она целенаправленно выводится на пик формы в Лиге чемпионов.

В “Ворсклу” против “Динамо” как-то не верится, даже между играми с “Зальцбургом”. Но формально это поединок соседей по таблице, а реализация киевлян оставляет желать лучшего. Словом, самим не верится, друзья, но в жизни все бывает…

“Рух” - “Заря”. Могло бы быть любопытно, кабы не кадровые проблемы львовян. Боюсь, это может смазать впечатление. А так, вполне себе вывеска.

ЛНЗ - “Карпаты”. Вот эта парочка интригует уже не по-детски. Как по мне, примерно равные соперники, способные на большее в таблице. Будем посмотреть.

И, наконец, поединок “Левого Берега” с “Черноморцем”, помимо их фанатов, интересен тем, кто хотел бы зафиксировать нижний порог уровня нынешней УПЛ. Пресловутая “борьба за крышку люка”.

Но прежде нам предстоит испытание в Европе - против “Зальцбурга” и “Бетиса”. Мой вам дружеский совет: прежде чем садиться к экрану в бодром настроении, вспомните, куда мы в нем сейчас идем. Не требуйте от полпредов Украины прыжков выше головы. Ведь даже локальный успех одного из них станет лишь приятной неожиданностью.

Не делайте себе нервы, панове!

Фото - UA-Футбол