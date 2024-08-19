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Президент Левого Берега: Достойно сыграли с чемпионом, но чудес не бывает
shakhtar.com
Президент "
"Мы понимаем, что непредсказуемо даже где-то для себя вскочили в УПЛ. И теперь нужно перестроиться, это не Первая лига. И нам нужны игроки с опытом в Премьер-лиге, работа над этим ведется, хотя времени мало.
Считаю, что достойно сыграли с чемпионом, но чудес не бывает. На ходу ищем усиление. Посмотрим, что получится, но будем уже зимой более усердно работать в этом направлении.
У тренера полное доверие, 100% и даже больше. Сейчас подстраиваемся под реалии УПЛ", – сказал Лавренко.
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