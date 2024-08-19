  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Левого Берега: Достойно сыграли с чемпионом, но чудес не бывает
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Левого Берега: Достойно сыграли с чемпионом, но чудес не бывает

Премьер-лига
Обновлено
Президент Левого Берега: Достойно сыграли с чемпионом, но чудес не бывает

shakhtar.com

Новина українською

Президент "Левого берега" Николай Лавренко оценил старт команды в УПЛ, когда команда потерпела три поражения в трех матчах.

"Мы понимаем, что непредсказуемо даже где-то для себя вскочили в УПЛ. И теперь нужно перестроиться, это не Первая лига. И нам нужны игроки с опытом в Премьер-лиге, работа над этим ведется, хотя времени мало.

Считаю, что достойно сыграли с чемпионом, но чудес не бывает. На ходу ищем усиление. Посмотрим, что получится, но будем уже зимой более усердно работать в этом направлении.

У тренера полное доверие, 100% и даже больше. Сейчас подстраиваемся под реалии УПЛ", – сказал Лавренко.

По теме
yellow-arrow
Хобленко: После 6-7 тура посмотрим, чего стоит Черноморец
yellow-arrow
Сикан: С арбитром говорил по поводу офсайда - знал, что гол Левому Берегу чистый
yellow-arrow
Жена Судакова: Хочу, чтобы он играл за границей. Думаю, он тоже этого хочет
Николай Лавренко Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости