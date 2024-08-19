Президент Левого Берега: Достойно сыграли с чемпионом, но чудес не бывает

Президент " Левого берега " Николай Лавренко оценил старт команды в УПЛ, когда команда потерпела три поражения в трех матчах.

"Мы понимаем, что непредсказуемо даже где-то для себя вскочили в УПЛ. И теперь нужно перестроиться, это не Первая лига. И нам нужны игроки с опытом в Премьер-лиге, работа над этим ведется, хотя времени мало.

Считаю, что достойно сыграли с чемпионом, но чудес не бывает. На ходу ищем усиление. Посмотрим, что получится, но будем уже зимой более усердно работать в этом направлении.

У тренера полное доверие, 100% и даже больше. Сейчас подстраиваемся под реалии УПЛ", – сказал Лавренко.