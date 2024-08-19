Иван Шарий: Не думаю, чтобы Шахтер так уж недооценил Левый Берег. Команда Первака билась за каждый метр поля

Впечатлениями о событиях 3-го тура чемпионата в УПЛ с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший форвард полтавского "Колоса"/"Ворсклы", запорожского "Металлурга", одесского "Черноморца" и винницкой "Нивы" Иван Шарий.

- Уступая во Львове "Карпатам" уже с 42-й секунды, киевское "Динамо" все же сумело доказать свое преимущество в классе, выиграв 3:1. Похоже, что динамовцам удается вернуть присущую им на протяжении многих лет игру?

– В этом сезоне, начиная с еврокубкового турнира, динамовская команда демонстрирует очень хорошую, солидную игру. Видно, что это игра киевского "Динамо". Так что ничего удивительного в том, что оно обыграло "Карпаты", нет. Ведь "Карпаты" и "Динамо" - это команды, между которыми есть разница в классе. Да, у львовян коллектив молодой, самолюбивый, который в каждом матче сражается, старается, однако повторюсь: класс есть класс. Киевляне сейчас играют немного в другой футбол, отсюда и результат. "Динамо" на сегодняшний день сильнее "Карпат", и столичные футболисты это доказали не на словах, а на деле.

- Другой наш гранд, донецкий "Шахтер", подвергся сопротивлению дебютанта элиты, киевского "Левого Берега", которого сумел одолеть не без труда с минимальным счетом 1:0. Имела место банальная недооценка соперника горняками?

– Не думаю, чтобы "Шахтер" так уж недооценил "Левый Берег". Возможно, если это и было, то только в малой степени, и я этого не исключаю. Разве что на уровне подсознания горняки думали: мол, мы все равно этого соперника обыграем. На этот матч "Левый Берег" вышел, как на последний бой. Или как раненый зверь. Ребята Виталия Первака полностью отдавались игре, не щадя себя. Они бились за каждый участок, за каждый метр поля, боролись за каждый мяч, пытаясь выцарапать его у соперника в каждом эпизоде. Молодая киевская команда достойно противостояла гранду. Она уперлась и при первой возможности пыталась создавать моменты у ворот "Шахтера". А что касается гола донецкой команды, то нужно точно знать, было положение "вне игры" или нет. Однако этот эпизод должна была четко определить система VAR. Если ассистенты арбитра на VAR смотрели и что-то недосмотрели, тогда этот гол на их совести. Если офсайда не было – значит, не было. А если он на самом деле был, а сказали, что его не было, то для чего этот VAR вообще нужен?

– После двух минимальных поражений в двух стартовых матчах нынешнего сезона одесский "Черноморец" сумел одержать победу над коваливским "Колосом" – 1:0. Насколько легко далась она "морякам"?

– Можно по этому поводу сказать только одно: наконец-то! Победа досталась "Черноморцу" не так-то легко. "Колос" на эту игру вышел с надеждой привезти очки из Одессы. И по игре такое было, что один момент решил результат матча. "Морякам" после двух неудач на старте уже было некуда отступать. Третье поражение подряд могло бы вообще добить команду психологически. А так три очка взяли – и сразу же стало веселее, улучшилось настроение и поднялся дух. Возможно, после этой победы у "Черноморца" появится уверенность, и команда сможет цеплять очки как на выезде, так и дома. Будем надеяться, что "моряки" благодаря полученным трем пунктам получат воодушевление.

- Пропустив пять мячей в первом же матче от "Шахтера" полтавская "Ворскла" сумела компенсировать это количество в двух последующих поединках с киевскими командами – "Левым Берегом" и "Оболонью". О чем свидетельствуют такие перепады в результатах?

Хотел бы начать с упомянутой вами игры с "горняками". Когда "Шахтер" приехал в Полтаву, никакой недооценки с его стороны к сопернику не было. Это сто процентов, ведь все матчи донецкой команды против "Ворсклы" проходили для нее всегда в очень тяжелой борьбе. Полтавчане в каждой встрече с "Шахтером" показывали характер и бойцовские качества. И самое главное, что довольно часто удавалось отбирать очки у горняков. На первую игру нынешнего чемпионата команда Марино Пушича приехала отмобилизованной и так получилось, что ей удалось обыграть полтавчан 5:0. Однако уже в следующем туре "Ворскла" поехала в гости к "Левому Берегу" и уверенно победила 3:0. Понятно, что киевская команда только вышла в Премьер-лигу, к тому же каких-то ярких игроков в ее составе нет. Львиная доля исполнителей киевлян ребята из первой лиги, и им трудно сразу адаптироваться к требованиям УПЛ. "Ворскла" же является более опытной и более искусной командой, поэтому и взяла верх в этом поединке. Хотя в первом тайме у "Левого Берега" были моменты, однако реализовать их не удалось. Забей хотя бы в одном из них и совсем другой была бы игра. Еще неизвестно, как она бы сложилась. Да такие уж они, особенности футбола: ты не забил – и "глотнул" три в ответ.

Что касается поединка с "Оболонью", то с этой командой "Ворскла" всегда играла более или менее удачно. "Пивоваров" полтавчане не раз обыгрывали и в Киеве, и в Полтаве. Если сравнивать обе команды, то я бы не сказал, что они равны. "Ворскла", на мой взгляд, выглядит солиднее. Вот за счет мастерства и опыта полтавчане и дожали "Оболонь" в прошлую пятницу. Так что никакой сенсации в этом я не вижу. Все так и должно было быть.

– Захватив лидерство после двух туров, луганская "Заря" неожиданно уступила "Александрии" – 1:2. Чем бы вы это объяснили?

- "Заря" как-то тоже сыграла не так, как ожидалось. Взять хотя бы первый пропущенный ею мяч. Защитник луганчан пошел в обыгрыш, споткнулся, упал – и в результате возник гол. Похоже, что злую шутку с "Зарей" сыграла самоуверенность: мол, мы имеем шесть очков, являемся лидерами вот на классе, по накату, и будем против "Александрии" играть. Не было у игроков луганской команды в этом матче необходимого эмоционального заряда, не блистели глаза. Однако не тут-то было! "Александрия" тоже неплохая команда, которая умеет играть в футбол. Ребята из Кировоградщины действуют упорно, атакуют и создают моменты. И как следствие победили "Зарю". Поэтому луганчанам следует сделать выводы: не бывает такого в футболе, чтобы все шло по накату. Нет. На каждую игру нужно выходить со стопроцентной отмобилизованностью, настроенностью на борьбу и самоотдачу до последней секунды матча. А играть на "пол-Антона", как говорится, это не проходит. Ведь в команде-сопернице ребята тоже умеют играть и довольно неплохо.

– Результат матча в Житомире, где ничьей разошлись "Полесье" и "Ингулец" с Петрового – закономерен?

– Да, закономерен. Я смотрел эту игру и могу сказать, что "Полесье" ничем не отличалось от "Ингульца". Команда из Петрово ни в чем житомирянам не уступала – ни в борьбе, ни в построении игры. Гости умело держали мяч, а не били его куда-нибудь. При этом атаковали, создавали моменты. Что касается "Полесья", то об этой команде все говорят как об участнике еврокубкового турнира и одном из претендентов на призовые места. Однако могу сказать, что с такой игрой "Полесье" далеко не пройдет. Не знаю, была ли со стороны его футболистов недооценка либо сказалась какая-то другая причина, но факт остается фактом: в домашней игре потеряны очки. Так что если это действительно была недооценка соперника, то подобное, как правило, всегда выходит боком. В субботнем матче "Полесье" вообще ничего не показало. Команда играла беззубо, без всякой настойчивости и без блеска в глазах. Вероятно, думали, что три очка придут сами собой. Но повторюсь: подобное в футболе не проходит.

- Чем бы объяснили третью подряд потерю очков ровенским "Вересом", который в отчетном туре уступил дома криворожскому "Кривбассу" 0:2?

- После ничьей с "Карпатами" ровенчане проиграли "Динамо" и "Кривбассу", и снова оказались в нижней части таблицы. Что здесь можно сказать… Если у "Вереса" стоит задача не "вылететь" или играть в переходных матчах, как это мы видим уже два года подряд, то пусть его игроки и дальше в этой кухне варятся. А если команда из Ровно хочет быть хотя бы середняком Премьер-лиги, то нужно думать о серьезном усилении состава. Думаю, что бюджет клуба позволяет пригласить в команду двух-трех исполнителей высокой квалификации. А пока я не вижу в "Вересе" игроков, которых можно было бы назвать лидерами. И ровенская команда нынешнего образца пока является кандидатом на переходные игры. В лучшем случае. Даже тот же "Ингулец" имеет больше шансов закрепиться в Премьер-лиге. А с такой игрой, которую демонстрирует "Верес", я не вижу обнадеживающей перспективы.

– В чем вам видится причина поражения львовского "Руха", который в выездном матче с ЛНЗ поведя в счете в начале второго тайма умудрился пропустить три мяча?

- Здесь могу сказать только одно: следует отдать должное футболистам ЛНЗ. Они контролировали игру, больше были с мячом в атаке, создавали моменты. "Рух" после выездной победы над "Оболонью" повел было в счете и в Черкассах, но ЛНЗ по игре в воскресном поединке выглядел уверенно. И это неудивительно. Команда из Черкасской области после пропущенного гола стала играть на атаку, создавать острые моменты. В ЛНЗ прослеживалось только одно желание – выиграть. И он добился своего. Что касается "Руха", то львовская команда тоже хотела победить. Но соперник хотел этого больше. Весь второй тайм хозяева поля просидели на воротах львовян и заслуженно одержали победу.

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