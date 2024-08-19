  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Жена Судакова: Хочу, чтобы он играл за границей. Думаю, он тоже этого хочет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жена Судакова: Хочу, чтобы он играл за границей. Думаю, он тоже этого хочет

Премьер-лига
Обновлено

Это мечта - играть в топ-5 чемпионатах

Жена Судакова: Хочу, чтобы он играл за границей. Думаю, он тоже этого хочет

instagram.com/lizasudakova11

Новина українською

Жена украинского полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова Елизавета порассуждала о готовности и желания футболиста перейти в европейские топ-чемпионаты.

Читайте такжеЖена Судакова: Если бы Георгий поехал на Олимпийские игры, то Украина 100% выиграла бы турнир

"Хочу, чтобы он играл за границей. Думаю, он тоже этого хочет. Это мечта каждого футболиста — играть в чемпионате из топ-5. Сейчас у него нет конкретной лиги, в которой он хотел бы играть. Сейчас он думает только о "Шахтере".

Он даже не читает трансферные новости или комментарии. Он хочет абстрагироваться от всего этого, чтобы все эти новости на него не влияли", - рассказала Елизавета.

По теме
yellow-arrow
Хобленко: После 6-7 тура посмотрим, чего стоит Черноморец
yellow-arrow
Сикан: С арбитром говорил по поводу офсайда - знал, что гол Левому Берегу чистый
yellow-arrow
Президент Левого Берега: Достойно сыграли с чемпионом, но чудес не бывает
Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Анна Реброва
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
19.08.2024 в 22:18
І англійську вже вивчив для цього ? Чи нафіг треба, підписав контракт і сиди на лавці насолоджуйся життям, як Мудрик?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 6
download1 (huyersk)
19.08.2024 в 22:18
І англійську вже вивчив для цього ? Чи нафіг треба, підписав контракт і сиди на лавці насолоджуйся життям, як Мудрик?
Ответить
0
0
terber (ternopil)
19.08.2024 в 21:56
а губа не дура
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
19.08.2024 в 21:08
МОЛДАВИЯ тоже за границей
Ответить
0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.08.2024 в 21:28
немає такої країни дебіл....
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.08.2024 в 21:30
Російські пропагандисти та користувачі соцмереж часто використовують слово «Молдавія» як назву держави. Воно походить з радянських часів, оскільки саме так тоді називали молдовські землі у складі СРСР. Утім коли держава стала незалежною після розпаду Радянського Союзу, її офіційною назвою стала Молдова.
 
0
0
tekutiev (донецк,Украина)
19.08.2024 в 21:31
там будут играть "звёзды черноморца
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости