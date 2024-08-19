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Жена Судакова: Хочу, чтобы он играл за границей. Думаю, он тоже этого хочет
Это мечта - играть в топ-5 чемпионатах
instagram.com/lizasudakova11
Жена украинского полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова Елизавета порассуждала о готовности и желания футболиста перейти в европейские топ-чемпионаты.
"Хочу, чтобы он играл за границей. Думаю, он тоже этого хочет. Это мечта каждого футболиста — играть в чемпионате из топ-5. Сейчас у него нет конкретной лиги, в которой он хотел бы играть. Сейчас он думает только о "Шахтере".
Он даже не читает трансферные новости или комментарии. Он хочет абстрагироваться от всего этого, чтобы все эти новости на него не влияли", - рассказала Елизавета.
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