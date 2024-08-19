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Сикан: С арбитром говорил по поводу офсайда - знал, что гол Левому Берегу чистый

Премьер-лига
Обновлено

Между тем, очень спорный эпизод с голом Шахтера

Сикан: С арбитром говорил по поводу офсайда - знал, что гол Левому Берегу чистый

shakhtar.com

Новина українською

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан подвел итог матча 3-го тура УПЛ с "Левым Берегом" (1:0), в котором он забил единственный гол.

— Первый тайм поединка с "Левым Берегом" был не очень хорошего качества для "горняков"?

— Соглашусь с этим мнением. Нужно играть значительно сильнее. У меня был момент на 42-й минуте матча, но там защитник соперника чуть зацепил мяч и мне было уже неудобно точно пробить. А вот второй тайм мы уже провели значительно сильнее и добились победы.

— После твоего гола, у тебя состоялся диалог с главным арбитром, причем дважды. О чем ты говорил с Дмитрием Панчишиным?

— По поводу офсайда. Я знал, что гол чистый.

— Как вы поздравили своего главного тренера Марино Пушича с Днем рождения?

— Утром всей командой, а вечером еще раз, уже после победного поединка.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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