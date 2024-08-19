Хобленко: После 6-7 тура посмотрим, чего стоит Черноморец

Форвард "Черноморца" Алексей Хобленко подвел итог матча 3-го тура УПЛ с "Колосом" (1:0), в котором он забил единственный и победный гол одесской команды.

"Считаю, что "Черноморец" наиграл на победу. Прежде всего, важно, что мы надежно сыграли в обороне и реализовали один из немногих моментов у чужих ворот. Это был первый гол "Черноморца" в текущем сезоне и не может не радовать, что его автором стал я.

К сожалению, еще часто ошибаемся, однако главное, что лед тронулся и первые очки получили. Все же, следует учесть, что в команде очень много новичков и нужно время, чтобы появилось взаимопонимание. Трансферное "окно" еще не закрыто и думаю, что убедимся, чего на самом деле стоит "Черноморец" после 6-7 тура.

Сейчас на очереди у "Черноморца" - выездной поединок третьего предварительного раунда VBET Кубка Украины - с "Карпатами", цвета которых я недавно защищал. Будет ли побуждать это меня продемонстрировать во Львове свои лучшие качества? Я всегда заточен на ворота соперников и для меня не имеет значения, кому забивать: своей бывшей команде или гранду украинского футбола", - сказал Хобленко.