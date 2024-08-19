Волошин и Вивчаренко провели свои 50-е матчи з Динамо

17 августа, в матче 3-го тура УПЛ во Львове "Карпаты" играли с "Динамо" (1:3).

Матч стал юбилейным сразу для двух футболистов киевлян – Назар Волошин и Константин Вивчаренко появились на поле в динамовской форме в 50-й раз.

У Волошина на счету 41 поединок в УПЛ, 1 матч в Кубке Украины и 8 игр в евротурнирах.

У Вивчаренко 38 встреч в УПЛ и 12 – в еврокубках.