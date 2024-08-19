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Волошин и Вивчаренко провели свои 50-е матчи з Динамо

Премьер-лига
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Юбилей

Волошин и Вивчаренко провели свои 50-е матчи з Динамо

fcdynamo.com

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17 августа, в матче 3-го тура УПЛ во Львове "Карпаты" играли с "Динамо" (1:3).

Читайте такжеУПЛ. Карпаты – Динамо 1:3. Такой футбол нам нужен

Матч стал юбилейным сразу для двух футболистов киевлян – Назар Волошин и Константин Вивчаренко появились на поле в динамовской форме в 50-й раз.

У Волошина на счету 41 поединок в УПЛ, 1 матч в Кубке Украины и 8 игр в евротурнирах.

У Вивчаренко 38 встреч в УПЛ и 12 – в еврокубках.

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Динамо (Киев) Назар Волошин
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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