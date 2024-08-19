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Вацко: Динамо отказалось от подписания Герреро, чтобы не портить атмосферу в раздевалке
В Динамо делают ставку на Ваната
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, почему "
По данным источника, в "Динамо" не хотели, чтобы бразилец игрок мешал прогрессу Владислава Ваната, который на данный момент является основным форвардом "бело-синих".
Также были опасения по поводу характера Герреро, чтобы импульсивный игрок не испортил атмосферу в раздевалке.
Напомним, что в прошлом сезоне УПЛ Герреро провел 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
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