Вацко: Динамо отказалось от подписания Герреро, чтобы не портить атмосферу в раздевалке

Комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, почему " Динамо " отказалось о подписании форварда "Зари" Эдуардо Герреро.

По данным источника, в "Динамо" не хотели, чтобы бразилец игрок мешал прогрессу Владислава Ваната, который на данный момент является основным форвардом "бело-синих".

Также были опасения по поводу характера Герреро, чтобы импульсивный игрок не испортил атмосферу в раздевалке.

Напомним, что в прошлом сезоне УПЛ Герреро провел 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.