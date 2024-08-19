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Вацко: Динамо отказалось от подписания Герреро, чтобы не портить атмосферу в раздевалке

Премьер-лига
Обновлено

В Динамо делают ставку на Ваната

Вацко: Динамо отказалось от подписания Герреро, чтобы не портить атмосферу в раздевалке

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, почему "Динамо" отказалось о подписании форварда "Зари" Эдуардо Герреро.

По данным источника, в "Динамо" не хотели, чтобы бразилец игрок мешал прогрессу Владислава Ваната, который на данный момент является основным форвардом "бело-синих".

Также были опасения по поводу характера Герреро, чтобы импульсивный игрок не испортил атмосферу в раздевалке.

Напомним, что в прошлом сезоне УПЛ Герреро провел 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Ванат Эдуардо Герреро
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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