  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ротань: С Беззерой мы очень классно попали
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань: С Беззерой мы очень классно попали

Премьер-лига

Главный тренер Александрии расхвалил бразильца

Ротань: С Беззерой мы очень классно попали

instagram.com/fcolexandriya

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань высказался об игре бразильского вингера команды Жуана Безерры.

"Очень классно мы попали с Беззерой. Этот игрок пришел к нам – молодой бразилец перспективный. И очень классно он интегрировался в наше понимание.

Но хочется отметить менталитет. Жуан изменил свой менталитет ближе к нашей игре, к нашей команде. Он понял, что чемпионат Украины очень тяжелый, понял, что в чемпионате Украины очень много игры 1 в 1. Он улучшает себя, работает на тренировках, работает, слушает на теориях.

И об этом нужно говорить. Когда такой легионер приезжает, с ним можно работать, когда у него очень большое желание прогрессировать, когда он хочет этого.

Что мы видим в большинстве? В большинстве своем мы видим, что когда приезжает легионер, и, скажем так, он себя видит, что он должен играть. Проблема тут руководителей и тренеров, что нужно находить с ментальностью футболиста, готового конкурировать, если он сюда приезжает.

Потому что нельзя строить команду под легионера, чтобы руководство ставило задачу продать игрока. Нет, в первую очередь, это команда. Строится команда, результат и только потом растет игрок, и его можно продать в более качественный клуб за бóльшие финансы", – сказал Ротань.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс попрощался с защитником, которого подписал месяц назад
yellow-arrow
Вацко: Динамо отказалось от подписания Герреро, чтобы не портить атмосферу в раздевалке
yellow-arrow
Волошин и Вивчаренко провели свои 50-е матчи з Динамо
Руслан Ротань ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости