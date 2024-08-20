Ротань: С Беззерой мы очень классно попали

Главный тренер " Александрии " Руслан Ротань высказался об игре бразильского вингера команды Жуана Безерры.

"Очень классно мы попали с Беззерой. Этот игрок пришел к нам – молодой бразилец перспективный. И очень классно он интегрировался в наше понимание.

Но хочется отметить менталитет. Жуан изменил свой менталитет ближе к нашей игре, к нашей команде. Он понял, что чемпионат Украины очень тяжелый, понял, что в чемпионате Украины очень много игры 1 в 1. Он улучшает себя, работает на тренировках, работает, слушает на теориях.

И об этом нужно говорить. Когда такой легионер приезжает, с ним можно работать, когда у него очень большое желание прогрессировать, когда он хочет этого.

Что мы видим в большинстве? В большинстве своем мы видим, что когда приезжает легионер, и, скажем так, он себя видит, что он должен играть. Проблема тут руководителей и тренеров, что нужно находить с ментальностью футболиста, готового конкурировать, если он сюда приезжает.

Потому что нельзя строить команду под легионера, чтобы руководство ставило задачу продать игрока. Нет, в первую очередь, это команда. Строится команда, результат и только потом растет игрок, и его можно продать в более качественный клуб за бóльшие финансы", – сказал Ротань.