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Кривбасс попрощался с защитником, которого подписал месяц назад
Игорь Снурницын покинул криворожскую команду
Фото: ФК Кривбас
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Как отмечает пресс-служба клуба, контракт прекращен досрочно по взаимному согласию сторон.
Интересно, что Снурницын стал игроком "Кривбасса" всего месяц назад - в начале июля, однако официально дебютировать за новую команду не успел.
Защитник попал в заявку "Кривбасса" в выездном матче 2 тура УПЛ против "Карпат", однако на поле так и не вышел.
До "Кривбасса" 24-летний Снурницын выступал за "Зарю". В 2019 году он стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.
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