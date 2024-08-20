Кривбасс попрощался с защитником, которого подписал месяц назад

" Кривбасс " прекратил сотрудничество с 24-летним центральным защитником Игорем Снурницыным.

Как отмечает пресс-служба клуба, контракт прекращен досрочно по взаимному согласию сторон.

Интересно, что Снурницын стал игроком "Кривбасса" всего месяц назад - в начале июля, однако официально дебютировать за новую команду не успел.

Защитник попал в заявку "Кривбасса" в выездном матче 2 тура УПЛ против "Карпат", однако на поле так и не вышел.

До "Кривбасса" 24-летний Снурницын выступал за "Зарю". В 2019 году он стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.