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Кривбасс попрощался с защитником, которого подписал месяц назад

Премьер-лига

Игорь Снурницын покинул криворожскую команду

Кривбасс попрощался с защитником, которого подписал месяц назад

Фото: ФК Кривбас

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" прекратил сотрудничество с 24-летним центральным защитником Игорем Снурницыным.

Как отмечает пресс-служба клуба, контракт прекращен досрочно по взаимному согласию сторон.

Интересно, что Снурницын стал игроком "Кривбасса" всего месяц назад - в начале июля, однако официально дебютировать за новую команду не успел.

Защитник попал в заявку "Кривбасса" в выездном матче 2 тура УПЛ против "Карпат", однако на поле так и не вышел.

До "Кривбасса" 24-летний Снурницын выступал за "Зарю". В 2019 году он стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.

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Кривбасс (Кривой Рог) Игорь Снурницын
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