Габовда: Надо говорить о судейских ошибках в широком контексте, они случаются в каждом туре

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда поделился впечатлениями от работы судейской бригады во главе с арбитром ФИФА Николаем Балакиным на матче 3-го тура УПЛ против "Кривбасса" (0:2).

- Юрий Викторович, по Вашему мнению, могли ли по игре мы вчера надеяться на очки в матче с "Кривбассом"?

- Конечно, мы могли рассчитывать на очки в матче с "Кривбассом". Мы ставим цель - добывать очки в каждом матче. Если ты выходишь на поле с другими мыслями - это вообще не имеет смысла. "Кривбасс" забил нам два чистых мяча. Счет - 0:2 на табло. Почему не сумели забить мы? Будем дальше работать над собой и двигаться вперед, чтобы добывать очки в следующих матчах.

- Известно ли уже, какая дисквалификация грозит Максиму Смияну?

- Решения пока нет. Но, насколько я понимаю, он должен пропустить одну игру. Это автоматическая дисквалификация за две желтые карточки.

- Был в первом тайме момент с участием игрока соперников Максима Лунева, который толкнул Яго, уже имея желтую карточку. Арбитр эпизод проигнорировал. Как можете это прокомментировать?

- Здесь, по моему мнению, вопрос более глобальный. Это не единственный эпизод и не в одном конкретном матче. Здесь надо говорить о судейских ошибках в широком контексте. Такие ошибки случаются в каждом туре. Мы же хотим что-то менять, поднимаем ставки оплаты для арбитров, увеличиваем взносы от клубов на оплату арбитража. Но когда я вижу такие моменты - у меня возникают вопросы.

По эпизоду с Максимом Луневым и Яго Сикейрой - как по мне, это однозначный фол и карточка. Какая именно - неважно, потому что для игрока "Кривбасса" это было бы второе предупреждение. Шла 42-я минута и мы проигрывали - 0:1. И составы выровнялись бы еще до перерыва. Если главный арбитр этого не видел, то четвертый был в трех метрах от эпизода и все видел. Почему не подсказал? Вопрос.

Нам недавно рассказывали о новых стандартах арбитража, новых трактовках игровых эпизодов. И было четко сказано, что такой толчок, который совершил Максим Лунев против Яго Сикейры - наказывается прямой красной карточкой. Например, в недавнем матче нашей команды U-19 против "Динамо" нашего голкипера за аналогичный легкий толчок соперника одной рукой сразу удалили с поля. И наш футболист получил трехматчевую дисквалификацию. А в игре с "Кривбассом" Максим Лунев очевидно намеренно толкнул Яго в грудь двумя руками. Поэтому, хотим услышать оценку решений арбитра по этому и другим подобным эпизодам матча с "Кривбассом" от представителей судейского корпуса. Если эпизод тянул на прямое удаление - вопрос еще и к бригаде VAR. К Александру Шандору. Почему он не подсказал главному арбитру?

Похожий эпизод был и в прошлой нашей игре. Когда Владислав Кабаев, имея уже одну желтую карточку, сфолил. И это точно тянуло на второе предупреждение. Но арбитр этот эпизод почему-то проигнорировал. Хотя я знаю, что вскоре эпизод рассматривали на заседании Комитета арбитров УАФ и признали ошибку арбитра Александра Омельченко. Там должна была быть карточка.

Были еще эпизоды и в этом матче, где можно было показывать карточки соперникам. Это срыв атаки Дмитрием Хомченовским на 67-й минуте, фол против того же Яго Сикейры. Арбитр был рядом и все видел. Почему не дал карточку? Вопрос.

Подчеркиваю, мы не ищем причину поражения. Наш проигрыш - справедливый и по игре. "Кривбасс" свои два момента создал и реализовал. Мы не создали ничего. Поэтому, мы принимаем это поражение. Но, как по мне, представители всех клубов должны говорить об этом. Потому что каждый клуб сейчас платит взносы для улучшения уровня арбитража. Такие моменты должны обсуждаться и об этом нужно говорить, - сказал Габовда.