Спортдир Оболони: Забили чистый мяч Ворскле. Уже направили письмо в Комитет арбитров УАФ

Спортивный директор "Оболони" Олег Мазуренко прокомментировал спорный эпизод матча 3-го тура УПЛ против "Ворсклы" (0:2).

- Как вы прокомментируете эпизод, который произошел на 61-й минуте, когда Сергей Суханов забил чистый мяч, который отменили арбитры?

- Комментировать здесь нечего. Мы забили чистый, справедливый мяч.

- По вашему мнению, повлиял ли этот эпизод на дальнейшие события в матче?

- Да, этот эпизод очень повлиял. Этот забитый мяч добавил бы уверенности команде, счет бы стал ничейным - 1:1. Я убежден в том, что наша команда бы начала играть агрессивнее и смогла бы выполнить задачу на матч.

- Как считаете, почему именно арбитры приняли такое решение? Ведь вся футбольная общественность не увидела нарушений со стороны Суханова в этом эпизоде ...

- Мне трудно ответить почему именно они приняли такое решение. На матче работала система VAR, задача которой помочь арбитру в поле принять правильное решение. Если у арбитра есть определенные сомнения, то нужно идти смотреть VAR. Почему этого не произошло это загадка. Не понятно тогда для чего на матчах работает VAR. Очень жаль наших игроков, которые выложились на футбольном поле и наиграли на этот забитый мяч. Наша команда однозначно заслуживала другого результата.

- Не кажется ли вам, что подобные действия со стороны арбитров против "Оболони" становятся систематическими, как в течение этого сезона, так и прошлого?

- Не хочется думать конечно о таких вещах, но к большому сожалению, такая тенденция есть. Было много моментов, когда в нашу сторону была несправедливость. Хочется верить, что к нашему клубу нет предвзятости. Клуб "Оболонь" Киев заслуживает того, чтобы его уважали. Мы видим ежедневно как наши игроки работают на тренировках и в матчах, они выкладываются на все 100%. Поэтому очень жаль, когда ошибки арбитров приводят к такому негативному результату.

- Каждая такая ошибка со стороны судей в итоге влияет на турнирное положение и расположение команды в турнирной таблице ...

- Да, каждая ошибка имеет большое психологическое влияние. В УПЛ собраны сильные команды, здесь нет простых поединков поэтому каждый заработанный зачетный балл играет крайне важную роль в формировании турнирного положения.

- Как клуб отреагировал на несправедливую отмену забитого мяча Суханова?

- Мы уже направили письмо в Комитет арбитров УАФ и ждем объяснения эпизода, произошедшего на 61-й минуте матча "Ворскла" - "Оболонь", - приводит слова Мазуренко официальный сайт клуба.