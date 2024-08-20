Легионер ЛНЗ перенес операцию и выбыл на два месяца

Вингер "ЛНЗ" Эйнел Соареш выбыл минимум на 2 месяца из-за повреждения, сообщает ТаТоТаке.

Травма, полученная им в матче 2-го тура УПЛ против "Александрии" (0:2), оказалась достаточно серьезной. 25-летнему вингеру сделана операция на приводящей мышце бедра.

По прогнозам врачей, он вернется к полноценным тренировкам в ноябре.

Соареш присоединился к "ЛНЗ" в марте 2024 года. В прошлом сезоне он провел 10 матчей и забил 2 гола. В минувшей кампании он отыграл 2 игры.