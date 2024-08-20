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Спортдиректор Вереса рассказал о функциональном состоянии новичков клуба

Премьер-лига

Юрий Габовда оценил игру новичков

Спортдиректор Вереса рассказал о функциональном состоянии новичков клуба

Фото: НК Верес

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Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда рассказал о функциональном состоянии новичков ровенского клуба.

"Мы оцениваем каждую игру поэтапно. Понимаем, против кого мы играли на старте чемпионата. И каждую игру анализируем. Они все были разными. Ставить оценки - пока не время. Что касается функционального состояния новичков - Гио Куция все ближе к оптимальным кондициям. Он пропустил значительную часть подготовки к сезону, но быстро набирает форму. И очень профессионально относится к работе: и на тренировках, и в жизни.

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Что касается Луана - он всю предсезонную работу пропустил. Переговоры по трансферу продолжались два месяца. Все это время он работал по индивидуальной программе. Поэтому, ему гораздо труднее сейчас. Ему до месяца времени нужно для возвращения в оптимальные кондиции. В каждой игре он получает свое время, а уже после паузы на матчи национальных сборных мы сможем увидеть его в оптимальных кондициях и как-то оценивать его работу на поле.

Другие наши летние новички: Руслан Степанюк, Роман Гончаренко, Андрей Кожухарь, Даниил Чечер - в примерно одинаковом функциональном состоянии. Они полностью прошли сборы с командой и работают на уровне со всей командой", - сказал Габовда.

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Юрий Габовда Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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