У Герреро возник конфликт с главным тренером Зари

После замены в матче 3-го тура УПЛ против "Александрии" (1:2), у одного из лидеров "Зари" Эдуардо Герреро сдали нервы. Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Панамский форвард бурно отреагировал на такое решение тренерского штаба. Он начал бить щиты, бутылки и сигнализировать главному тренеру команды Юрию Ковалю, что он недоволен заменой. После этого вся скамейка запасных "Зари" начала его успокаивать.

Для Герреро это уже не первый скандал в составе луганского клуба. В прошлом сезоне, из-за драки между ним и Кривенцовым, последний ушел из клуба. Сейчас руководство луганчан должно решить: дальше терпеть его выходки или задуматься над продажей.