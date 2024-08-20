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Названа сумма, за которую Динамо готово отпустить Шапаренко

Премьер-лига

На украинца претендует "Трабзонспор"

Названа сумма, за которую Динамо готово отпустить Шапаренко

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Трабзонспор" по-прежнему интересуется полузащитником "Динамо" Николаем Шапаренко, сообщает Аslinda.

Согласно данным источника, киевляне сообщили турецкому клубу, что трансферная стоимость Шапаренко - 10 миллионов евро. В ответ на это "Трабзонспор" отказался платить такую сумму за украинца.

В то же время турки продолжают сохранять интерес к украинцу и готовы рассмотреть вариант сделки за меньшие деньги.

Ранее "Динамо" сообщало, что готово рассматривать предложения по Шапаренко исключительно из топ-чемпионатов.

Оценочная стоимость Николая на портале Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Контракт хавбека с "бело-синими" действует до сентября 2025 года.

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Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Аslinda
Опубликовал: Алина Ерофеева
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