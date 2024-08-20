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Черноморец ведет переговоры с экс-форвардом сборной Украины
Появился еще один претендент на Филиппа Будковского
Фото: ФК Полісся
"Черноморец" ведет переговоры с бывшим нападающим "Полесья" и сборной Украины Филиппом Будковским. Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".
Отметим, что 32-летний футболист находится в статусе свободного агента, поскольку недавно с ним попрощалось "Полесье". В прошлом сезоне форвард провел 20 матчей за "волков", в которых забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его 500 тысяч евро.
Ранее была информация, что Будковский может перейти в "Левый Берег".
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Источник:Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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20.08.2024 в 13:29
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