  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец ведет переговоры с экс-форвардом сборной Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец ведет переговоры с экс-форвардом сборной Украины

Премьер-лига

Появился еще один претендент на Филиппа Будковского

Черноморец ведет переговоры с экс-форвардом сборной Украины

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Черноморец" ведет переговоры с бывшим нападающим "Полесья" и сборной Украины Филиппом Будковским. Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Отметим, что 32-летний футболист находится в статусе свободного агента, поскольку недавно с ним попрощалось "Полесье". В прошлом сезоне форвард провел 20 матчей за "волков", в которых забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его 500 тысяч евро.

Ранее была информация, что Будковский может перейти в "Левый Берег".

Читайте такжеСнурницын перейдет в клуб Первой лиги
По теме
yellow-arrow
Снурницын – об уходе из Кривбасса: Были на то причины
yellow-arrow
Названа сумма, за которую Динамо готово отпустить Шапаренко
yellow-arrow
У Герреро возник конфликт с главным тренером Зари
Филипп Будковский Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
svistim (Одесса)
20.08.2024 в 13:29
собирают разный хлам
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
svistim (Одесса)
20.08.2024 в 13:29
собирают разный хлам
Ответить
1
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости