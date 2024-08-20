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Снурницын – об уходе из Кривбасса: Были на то причины

Премьер-лига

Футболист добавил, что не держит обиду на криворожский клуб

Снурницын – об уходе из Кривбасса: Были на то причины

Фото: ФК Кривбас

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Защитник Игорь Снурницын прокомментировал свой уход из "Кривбасса".

– Прокомментируйте, пожалуйста, разрыв соглашения с "Кривбассом" – почему решили прекратить сотрудничество так быстро? Какие дальнейшие планы на карьеру?

- По "Кривбассу" отвечу вам так: были на то причины. Разошлись в хороших отношениях.

Планы? Ищу клуб.

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– А нет у вас разочарования, учитывая, что ради перехода в "Кривбасс" вы пожертвовали половиной прошлого сезона в "Заре", когда не играли там?

– Не о чем жалеть. Случилось как произошло. Я считаю, все к лучшему. В любом случае я провел продуктивный сбор, сыграл контрольные матчи и набрал форму. Ни на кого не держу обиду.

Думаю, что пришлось бы пожертвовать половиной сезона в "Заре" независимо от того, был бы у меня подписан предварительный контракт с тем или иным клубом, - подытожил Снурницын.

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Кривбасс (Кривой Рог) Игорь Снурницын
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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