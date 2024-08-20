Определились лучшие игрок и тренер 3-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 3-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером 3-го тура был признан Руслан Ротань, который во главе "Александрии" одержал уже вторую победу в двух матчах нового сезона.

В топ-3 наставников вошли также Андрес Карраско ("ЛНЗ") и Александр Шовковский ("Динамо").

Лучшим игроком тура назвали полузащитника "Динамо" Александра Пихаленка, который забил гол в матче против "Карпат" (3:1).

В топ-5 футболистов также вошли - Безерра ("Александрия"), Кирилл Ковалец ("Александрия"), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), а Алексей Паламарчук ("Ингулец") и Оливье Тилль ("ЛНЗ") разделили как раз 5-е место.

В общем эксперты выбрали 37 игроков и 8 тренеров на звание героев 3-го тура, а также 64 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, добавлен также условный резерв символической сборной тура: Артур Рудько ("Черноморец"), Александр Тымчик ("Динамо"), Иракли Азаров ("Шахтер"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Джордан ("Заря"), Артем Шабанов ("Александрия"), Оливье Тилль ("ЛНЗ"), Александр Назаренко ("Полесье"), Ибрагим Кане ("Ворскла"), Иван Нестеренко ("Ворскла"), Владислав Ванат ("Динамо").