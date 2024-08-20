  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ расстался с форвардом Прядуном
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ расстался с форвардом Прядуном

Премьер-лига

Опытный игрок остался без клуба

ЛНЗ расстался с форвардом Прядуном

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

"ЛНЗ" объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Максимом Прядуном.

27-летний игрок получил статус свободного агента.

Прядун присоединился к "фиолетовым" 24 июля 2023 года. За это время он отыграл в 21 матче, в которых отметился 3 голами и 1 ассистом. В общей сложности он провел 813 минуты.

Ранее Прядун также играл за "Ильичевец", "Ворсклу", "Звезду", "Арсенал-Киев", "Металлист 1925", "Локомотив" (Ереван), "Николаев", "Олимпик" Донецк и "Металлист".

По теме
yellow-arrow
Определились лучшие игрок и тренер 3-го тура УПЛ
yellow-arrow
Снурницын – об уходе из Кривбасса: Были на то причины
yellow-arrow
Черноморец ведет переговоры с экс-форвардом сборной Украины
Максим Прядун ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
20.08.2024 в 15:20
Бабич бери пока не перехватили --АВАГИМЯНА про срали--жмоты
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
20.08.2024 в 15:20
Бабич бери пока не перехватили --АВАГИМЯНА про срали--жмоты
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
20.08.2024 в 14:56
иди в ЧО
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
20.08.2024 в 15:06
Осел у прірву лізе. Погонич - за хвоста ! - Куди ж ото ти прешся ?- Упрямого пита. Осел зі шкури пнеться, Над прірвою повис. Погонич не пускає: - Назад, бодай ти скис ! А потім спересердя Штовхнув осла того: - По-твоєму хай буде!- І відпустив його. Між добрими і злими В Одесі, подібні типи є: Хоч бий його по лобі, Він гнутиме своє.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости