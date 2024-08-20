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ЛНЗ расстался с форвардом Прядуном
Опытный игрок остался без клуба
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Максимом Прядуном.
27-летний игрок получил статус свободного агента.
Прядун присоединился к "фиолетовым" 24 июля 2023 года. За это время он отыграл в 21 матче, в которых отметился 3 голами и 1 ассистом. В общей сложности он провел 813 минуты.
Ранее Прядун также играл за "Ильичевец", "Ворсклу", "Звезду", "Арсенал-Киев", "Металлист 1925", "Локомотив" (Ереван), "Николаев", "Олимпик" Донецк и "Металлист".
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Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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alex.belogubko (одесса)
20.08.2024 в 15:20
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