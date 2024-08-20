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Авагимян на правах свободного агента покинул Александрию

Премьер-лига
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Стороны прекратили сотрудничество

Авагимян на правах свободного агента покинул Александрию

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" официально объявила о том, что хавбек Артур Авагимян покидает команду.

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Интересно, что Артур покидает команду на правах свободного агента, несмотря на то, что его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Стороны прекратили сотрудничество по взаимному соглашению.

Ранее была информация от СМИ, что 27-летний хавбек продолжит карьеру в ЛНЗ, причем черкасский клуб якобы должен был заплатить за него ориентировочно 200 тысяч долларов.

Авагимян перешел в "Александрию" в январе 2022 года. С того момента он дважды уходил в аренду в "Черноморец". Также в этом сезоне он принял участие в матче второго тура УПЛ против ЛНЗ – вышел на финальные восемь минут.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 500 тысяч евро.

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ФК Александрия Артур Авагимян
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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