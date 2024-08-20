Гагарин: Нам говорили - "вы убили Горняк ради Кривбасса", мы всегда с этого смеялись

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин вспомнил о том, как возрождался клуб и порассуждал о сохранении большого футбола в области.

– В Днепропетровской области "Кривбасс" остался единственным профессиональным футбольным клубом, вы готовы к статусу главной команды области?

– К сожалению, так и есть. Мы всегда гордились тем, что мы имеем два профессиональных клуба в области, которые играют на самом высоком уровне. Таким могли хвастаться максимум: Киев и Львов. В том же Харькове был только один клуб.

Наше днепровское дерби это всегда было что-то интересное. Мы такие, чтобы "Днепр" жил, мы этого хотим. Тот самый "Днепр".

– Как и тот самый "Кривбасс"?

– Мы разговаривали только что с ультрас, и они сказали, что приняли этот клуб. Они понимают, что это не чьи-то там мутки, у нас сейчас нет старых руководителей. Мы никого не обманываем.

– Недавно в Днепре проходил круглый стол по исчезновению большого футбола в городе, приглашались спортивные журналисты и футбольные личности. Вот вы готовы медийно поддержать идею создания нового "Днепра" или возрождения старого?

– Если брать тот "Днепр", там много ребят с которыми мы дружили. Я был ведущим в Варшаве на финале Лиги Европы. Классно, когда в области есть два клуба. Не надо бояться конкуренции.

Если надо поддержать, скажите как, я поддержу. Я думаю и "Кривбасс" поддержит. Нам часто пишут: "Вы убили "Горняк", чтобы создать "Кривбасс", мы всегда с этого смеялись. Все же прекрасно понимают, что состоялся ренейминг. Бренд "Кривбасса" более популярен, все помнят и любят "Кривбасс", с этого получили плюсы все.

– Никаких проблем по долгам бывшего "Кривбасса" нет? От УЕФА ничего не приходило?

– Судебных исков уже не может быть по давности. Срок, когда могли подавать иски уже прошел.

– А что тогда мешает взять историю того "Кривбасса"?

– Мы взяли больше. Мы взяли историю криворожского футбола. Почему мы так сделали? Потому что если ковыряться в истории, то в 1959 году в газетах написано, что появилась команда "Горняк". Мы будем выпускать книгу. Хотим разобраться, когда начался футбол в Кривом Роге.

Последнее что меня удивило на тему истории украинского футбола, это новые наклейки "Слава Украине" для формы. Там написано развиваем украинский футбол с какого-то года. Я вообще не понял, что это за год, начал гуглить, мне выдало: во Львове состоялся первый матч. Там еще есть какой-то памятник. Ну это история, кто-то написал и началось.