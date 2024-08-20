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Гагарин: Нам говорили - "вы убили Горняк ради Кривбасса", мы всегда с этого смеялись

Премьер-лига
Обновлено

Вице-президент Кривбасса порассуждал о футболе в Днепропетровской области

Гагарин: Нам говорили - "вы убили Горняк ради Кривбасса", мы всегда с этого смеялись

instagram.com/artem_gagarin_

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин вспомнил о том, как возрождался клуб и порассуждал о сохранении большого футбола в области.

– В Днепропетровской области "Кривбасс" остался единственным профессиональным футбольным клубом, вы готовы к статусу главной команды области?

– К сожалению, так и есть. Мы всегда гордились тем, что мы имеем два профессиональных клуба в области, которые играют на самом высоком уровне. Таким могли хвастаться максимум: Киев и Львов. В том же Харькове был только один клуб.

Наше днепровское дерби это всегда было что-то интересное. Мы такие, чтобы "Днепр" жил, мы этого хотим. Тот самый "Днепр".

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– Как и тот самый "Кривбасс"?

– Мы разговаривали только что с ультрас, и они сказали, что приняли этот клуб. Они понимают, что это не чьи-то там мутки, у нас сейчас нет старых руководителей. Мы никого не обманываем.

– Недавно в Днепре проходил круглый стол по исчезновению большого футбола в городе, приглашались спортивные журналисты и футбольные личности. Вот вы готовы медийно поддержать идею создания нового "Днепра" или возрождения старого?

– Если брать тот "Днепр", там много ребят с которыми мы дружили. Я был ведущим в Варшаве на финале Лиги Европы. Классно, когда в области есть два клуба. Не надо бояться конкуренции.

Если надо поддержать, скажите как, я поддержу. Я думаю и "Кривбасс" поддержит. Нам часто пишут: "Вы убили "Горняк", чтобы создать "Кривбасс", мы всегда с этого смеялись. Все же прекрасно понимают, что состоялся ренейминг. Бренд "Кривбасса" более популярен, все помнят и любят "Кривбасс", с этого получили плюсы все.

– Никаких проблем по долгам бывшего "Кривбасса" нет? От УЕФА ничего не приходило?

– Судебных исков уже не может быть по давности. Срок, когда могли подавать иски уже прошел.

– А что тогда мешает взять историю того "Кривбасса"?

– Мы взяли больше. Мы взяли историю криворожского футбола. Почему мы так сделали? Потому что если ковыряться в истории, то в 1959 году в газетах написано, что появилась команда "Горняк". Мы будем выпускать книгу. Хотим разобраться, когда начался футбол в Кривом Роге.

Последнее что меня удивило на тему истории украинского футбола, это новые наклейки "Слава Украине" для формы. Там написано развиваем украинский футбол с какого-то года. Я вообще не понял, что это за год, начал гуглить, мне выдало: во Львове состоялся первый матч. Там еще есть какой-то памятник. Ну это история, кто-то написал и началось.

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Кривбасс (Кривой Рог) Артем Гагарин
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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старий фан (Рівне)
20.08.2024 в 17:30
Дніпро - 1 з"явився на ирупі Дніпра. На чужому горі щастя нездобудеш. Така ж доля спіткає і Кривбас.
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Комментарии 3
старий фан (Рівне)
20.08.2024 в 17:30
Дніпро - 1 з"явився на ирупі Дніпра. На чужому горі щастя нездобудеш. Така ж доля спіткає і Кривбас.
Ответить
2
0
avatar
Вarcelinius
20.08.2024 в 17:37
Та телепун тобі на язик.
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0
1
Гашик Ки1в (Киев)
20.08.2024 в 17:10
гагар1н дол1тався....
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1
0

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