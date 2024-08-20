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Зальцбург летом интересовался Ванатом

Премьер-лига
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Зальцбург летом интересовался Ванатом

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Австрийский "РБ Зальцбург", который является соперником "Динамо" по плей-офф раунду Лиги чемпионов, проявлял интерес к форварду киевлян Владиславу Ванату.

Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, австрийский клуб этим летом даже отправлял скаутов на Евро-2024, чтобы в деле посмотреть на Ваната.

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Также инсайдер отмечает, что ему неизвестно, сохранился ли интерес РБ к украинцу на данный момент.

Напомним, что на Евро-2024 Владислав вышел на замену в матче с Бельгией – без результативных действвий.

Ванат в этом сезоне провел за "Динамо" пять матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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