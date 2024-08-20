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Днепр-1 еще не начал выплаты игрокам по долгам
Игроки, вероятно, будут обращаться с исками в УАФ
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1", который прекратил выступления в УПЛ, еще не начал рассчитываться с футболистами и обслуживающим персоналом по задолженностям по зарплате.
Как сообщает Sport.ua, на данный момент речь идет о пятимесячной задолженности.
Если в ближайшие дни клуб не начнет выплаты, то бывшие игроки команды собираются обращаться за поддержкой к руководящим структурам украинского футбола.
Отметим, что у клуба с Днепра начались серьезные финансовые проблемы после ареста олигарха Игоря Коломойского. Его называют негласным бенефициаром и инвестором клуба.
По итогам прошлого сезона днепряне заняли четвертое место и должны были сыграть в квалификации Лиги конференций УЕФА. В итоге Украина потеряла своего представителя в еврокубках, а город Днепр – единственную профессиональную команду.
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