Днепр-1 еще не начал выплаты игрокам по долгам

"Днепр-1", который прекратил выступления в УПЛ, еще не начал рассчитываться с футболистами и обслуживающим персоналом по задолженностям по зарплате.

Как сообщает Sport.ua, на данный момент речь идет о пятимесячной задолженности.

Если в ближайшие дни клуб не начнет выплаты, то бывшие игроки команды собираются обращаться за поддержкой к руководящим структурам украинского футбола.

Отметим, что у клуба с Днепра начались серьезные финансовые проблемы после ареста олигарха Игоря Коломойского. Его называют негласным бенефициаром и инвестором клуба.

По итогам прошлого сезона днепряне заняли четвертое место и должны были сыграть в квалификации Лиги конференций УЕФА. В итоге Украина потеряла своего представителя в еврокубках, а город Днепр – единственную профессиональную команду.