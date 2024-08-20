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Судаков: Мечтаю играть в топ-лиге - учу английский язык
Хавбек не скрывает, что хочет в Европу
Фото - Шахтар
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков подтвердил, что мечтает играть в Европе.
"Я мечтаю играть в европейской топ-5 лиге. Но подготовиться к этому сложно – ты все почувствуешь только там.
Это другой менталитет, другая культура, другой язык, но я готов принять этот вызов и жду его с нетерпением. Я учу английский", - рассказал Судаков.
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Напомним, что зимой итальянский "Наполи" предлагал за Судакова 40 млн евро, но эта сумма не устроила "Шахтер". Этим летом о серьезных предложениях от серьезных клубов по игроку слышно не было.
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