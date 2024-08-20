Судаков: Мечтаю играть в топ-лиге - учу английский язык

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков подтвердил, что мечтает играть в Европе.

"Я мечтаю играть в европейской топ-5 лиге. Но подготовиться к этому сложно – ты все почувствуешь только там.

Это другой менталитет, другая культура, другой язык, но я готов принять этот вызов и жду его с нетерпением. Я учу английский", - рассказал Судаков.