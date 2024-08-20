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Судаков: Мечтаю играть в топ-лиге - учу английский язык

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек не скрывает, что хочет в Европу

Судаков: Мечтаю играть в топ-лиге - учу английский язык

Фото - Шахтар

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков подтвердил, что мечтает играть в Европе.

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"Я мечтаю играть в европейской топ-5 лиге. Но подготовиться к этому сложно – ты все почувствуешь только там.

Это другой менталитет, другая культура, другой язык, но я готов принять этот вызов и жду его с нетерпением. Я учу английский", - рассказал Судаков.

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Напомним, что зимой итальянский "Наполи" предлагал за Судакова 40 млн евро, но эта сумма не устроила "Шахтер". Этим летом о серьезных предложениях от серьезных клубов по игроку слышно не было.

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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
20.08.2024 в 20:20
Мудрі люди кажуть,що хотіти- не шкідливо!От тільки майстерності катма,але англійська пригодиться в житті.А от для Наполі крупно повезло!Мабуть чуваки з Челсі,хто в темі,підказали.
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Комментарии 4
Скачков Леонід (Рівне)
20.08.2024 в 20:20
Мудрі люди кажуть,що хотіти- не шкідливо!От тільки майстерності катма,але англійська пригодиться в житті.А от для Наполі крупно повезло!Мабуть чуваки з Челсі,хто в темі,підказали.
Ответить
0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
20.08.2024 в 20:30
лузер ти кончений з "савєтським саюзом" в голові... схоже тобі 96 років...
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aleks68
20.08.2024 в 20:31
а по брёвнам из твоей помойки динамо поумничать нет желания?леня очков-дырявый лопух
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.08.2024 в 20:10
Ну як вивчиш - зразу в топ-лігу візьмуть!)....
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