Гагарин: Легионеры Кривбасса просто так не уйдут

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин рассказал о кадровом потенциале команды в новом сезоне.

– "Кривбассу" выпали достаточно серьезные соперники в еврокубках: "Виктория" и "Бетис", но усиления под еврокубки я не увидел. С чем это связано? Недостаток финансирования или вера в имеющихся исполнителей?

– Вера была, есть и будет. Точечное усиление было. Мы продали Бескоровайного, взамен взяли Романчука. Классный игрок, он играет. С "Викторией" он одним из лучших на поле вообще был. В целом есть те игроки, которым еще надо подтянуться, надо адаптироваться. Со Снурницыным давно была договоренность, сейчас он перешел. Морозу надо немного времени дать. Самое важное, что мы сохранили имеющихся игроков, потому что это сложно.

– Как удается держать легионеров во время войны в Кривом Роге?

– Нормально удается, они тоже адаптируются, они тоже привыкают. У них у всех классное чувство юмора. Кто-то что-то заряжает, а другие подхватывают. Бизимана более серьезный, но все равно прикольно реагирует. То есть, благодаря чувству юмора они все переживают эту историю.

Конечно, есть определенные опасения, но самое страшное, это когда ты еще не приехал и должен решиться. Приехать в Кривой Рог впервые – для них самый страшный момент.

– Слышал информацию, что, если "Кривбасс" не выйдет в групповой этап еврокубков, большинство легионеров уйдут. Насколько она соответствует действительности?

– Игорь Бурбас говорил, что мы в Молдове будем играть, и что, мы играем в Молдове? Как они могут уйти, каким образом? Те, кто подписывал контракты после 24 февраля 2022 года, не могут воспользоваться правилом ФИФА (Annexе 7 завершил свое действие 30 июня 2024 года, прим.). Они не уйдут просто так, я вас уверяю, у них всех действующие контракты. Для продажи мы всегда открыты, но просто так уйти, это – нет.